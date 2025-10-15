Україна отримає велику партію зброї — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус, політичний експерт Костянтин Матвієнко, кандидат політичних наук Марія Гелетій, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, політолог Андрій Городницький та військовий оглядач Олексій Гетьман.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять, що очільник Пентагону Піт Гегсет вимагає від європейців більших внесків у програму PURL для купівлі американської зброї Україні.

"Час посилити підтримку!" — заявив він, аби прискорити перемогу.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте оцінив програму PURL. За його словами, багато інших країн приєднаються.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що вже шість держав профінансували програму PURL.