Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

Американские СМИ пишут, что операция "Паутина" Службы безопасности Украины стала "тревожным звонком" для американских авиабаз. В то же время российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом изображал из себя жертву на фоне атак на аэродромы.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:04.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог Петр Олещук;
- военный адвокат Олег Леонтьев;
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- народный депутат "Слуга народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз, — The Hill;
- Путин для Трампа изображает из себя "жертву" после атаки Украины на аэродромы РФ, — Sky News;
- Китай помогает России опережать Украину в войне дронов: Politico узнало детали;
- Трамп запретил въезд в США гражданам 12 государств;
- США перенаправляют ключевую технологию борьбы с дронами из Украины в свои войска, — WSJ;
- Зеленский резко ответил на угрозы Путина отомстить за удары по самолетам;
- США не будут прикрывать с воздуха европейских миротворцев в Украине, — Bloomberg;
- Украина получит большой пакет морской помощи от Нидерландов;
- Рютте о "Паутине": Россия использовала эти самолеты для атак на невинных людей.
Ранее источники Новини.LIVE в СБУ рассказали, как Россия пытается скрыть потери после атаки на аэродромы 1 июня.
Также там показали уникальные кадры начала спецоперации на территории России.