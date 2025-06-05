Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

Американские СМИ пишут, что операция "Паутина" Службы безопасности Украины стала "тревожным звонком" для американских авиабаз. В то же время российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом изображал из себя жертву на фоне атак на аэродромы.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:04.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог Петр Олещук;

военный адвокат Олег Леонтьев;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

народный депутат "Слуга народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз, — The Hill;

Путин для Трампа изображает из себя "жертву" после атаки Украины на аэродромы РФ, — Sky News;

Китай помогает России опережать Украину в войне дронов: Politico узнало детали;

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 государств;

США перенаправляют ключевую технологию борьбы с дронами из Украины в свои войска, — WSJ;

Зеленский резко ответил на угрозы Путина отомстить за удары по самолетам;

США не будут прикрывать с воздуха европейских миротворцев в Украине, — Bloomberg;

Украина получит большой пакет морской помощи от Нидерландов;

Рютте о "Паутине": Россия использовала эти самолеты для атак на невинных людей.

Ранее источники Новини.LIVE в СБУ рассказали, как Россия пытается скрыть потери после атаки на аэродромы 1 июня.

Также там показали уникальные кадры начала спецоперации на территории России.