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Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

5 июня 2025 г. 13:04

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Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

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Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

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Заявления Рютте и Келлога об Украине — эфир День.LIVE

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Генсекретарь НАТО дает важную пресс-конференцию — прямой эфир

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Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

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13:04 Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

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09:31 Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

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08:04 Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

4 июня 2025
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19:00 Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

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17:50 Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

Американские СМИ пишут, что операция "Паутина" Службы безопасности Украины стала "тревожным звонком" для американских авиабаз. В то же время российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом изображал из себя жертву на фоне атак на аэродромы.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:04.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог Петр Олещук;
  • военный адвокат Олег Леонтьев;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • народный депутат "Слуга народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз, — The Hill;
  • Путин для Трампа изображает из себя "жертву" после атаки Украины на аэродромы РФ, — Sky News;
  • Китай помогает России опережать Украину в войне дронов: Politico узнало детали;
  • Трамп запретил въезд в США гражданам 12 государств;
  • США перенаправляют ключевую технологию борьбы с дронами из Украины в свои войска, — WSJ;
  • Зеленский резко ответил на угрозы Путина отомстить за удары по самолетам;
  • США не будут прикрывать с воздуха европейских миротворцев в Украине, — Bloomberg;
  • Украина получит большой пакет морской помощи от Нидерландов;
  • Рютте о "Паутине": Россия использовала эти самолеты для атак на невинных людей.

Ранее источники Новини.LIVE в СБУ рассказали, как Россия пытается скрыть потери после атаки на аэродромы 1 июня.

Также там показали уникальные кадры начала спецоперации на территории России.

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13:00 Финпомощь от УВКБ ООН — кто имеет право на выплаты

12:49 В Киеве на одной из веток метро недостроенная станция — история

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:47 Обстрел Одесчины — все, что осталось от лицея и амбулатории

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19:00 Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

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17:50 Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE