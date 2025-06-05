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Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

05 червня 2025 р. 13:04

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Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

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Американські ЗМІ пишуть, що операція "Павутина" Служби безпеки України стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз. Водночас російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вдавав із себе жертву на тлі атак на аеродроми.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:04.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог Петро Олещук;
  • військовий адвокат Олег Леонтьєв;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • народний депутат "Слуга народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Операція "Павутина" стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз, — The Hill;
  • Путін для Трампа вдає з себе "жертву" після атаки України на аеродроми РФ, — Sky News;
  • Китай допомагає Росії випереджати Україну у війні дронів: Politico дізналось деталі;
  • Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 держав;
  • США перенаправляють ключову технологію боротьби з дронами з України у свої війська, — WSJ;
  • Зеленський різко відповів на погрози Путіна помститися за удари по літаках;
  • США не будуть прикривати з повітря європейських миротворців в Україні, — Bloomberg;
  • Україна отримає великий пакет морської допомоги від Нідерландів;
  • Рютте про "Павутину": Росія використовувала ці літаки для атак на невинних людей.

Раніше джерела Новини.LIVE в СБУ розповіли, як Росія намагається приховати втрати після атаки на аеродроми 1 червня.

Також там показали унікальні кадри початку спецоперації на території Росії.

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13:25 Удар по полігону Полтавщини — в ОВА повідомили про жертви

13:25 Як підлаштувати рекомендації на YouTube під свої інтереси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 На Миколаївщині військові заробляли на СЗЧ

13:19 У Києві в збірному пункті сталися сутички — у ТЦК відреагували

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