Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Американські ЗМІ пишуть, що операція "Павутина" Служби безпеки України стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз. Водночас російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вдавав із себе жертву на тлі атак на аеродроми.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:04.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог Петро Олещук;

військовий адвокат Олег Леонтьєв;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

народний депутат "Слуга народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Операція "Павутина" стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз, — The Hill;

Путін для Трампа вдає з себе "жертву" після атаки України на аеродроми РФ, — Sky News;

Китай допомагає Росії випереджати Україну у війні дронів: Politico дізналось деталі;

Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 держав;

США перенаправляють ключову технологію боротьби з дронами з України у свої війська, — WSJ;

Зеленський різко відповів на погрози Путіна помститися за удари по літаках;

США не будуть прикривати з повітря європейських миротворців в Україні, — Bloomberg;

Україна отримає великий пакет морської допомоги від Нідерландів;

Рютте про "Павутину": Росія використовувала ці літаки для атак на невинних людей.

Раніше джерела Новини.LIVE в СБУ розповіли, як Росія намагається приховати втрати після атаки на аеродроми 1 червня.

Також там показали унікальні кадри початку спецоперації на території Росії.