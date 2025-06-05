Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Американські ЗМІ пишуть, що операція "Павутина" Служби безпеки України стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз. Водночас російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вдавав із себе жертву на тлі атак на аеродроми.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:04.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог Петро Олещук;
- військовий адвокат Олег Леонтьєв;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- народний депутат "Слуга народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Операція "Павутина" стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз, — The Hill;
- Путін для Трампа вдає з себе "жертву" після атаки України на аеродроми РФ, — Sky News;
- Китай допомагає Росії випереджати Україну у війні дронів: Politico дізналось деталі;
- Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 держав;
- США перенаправляють ключову технологію боротьби з дронами з України у свої війська, — WSJ;
- Зеленський різко відповів на погрози Путіна помститися за удари по літаках;
- США не будуть прикривати з повітря європейських миротворців в Україні, — Bloomberg;
- Україна отримає великий пакет морської допомоги від Нідерландів;
- Рютте про "Павутину": Росія використовувала ці літаки для атак на невинних людей.
Раніше джерела Новини.LIVE в СБУ розповіли, як Росія намагається приховати втрати після атаки на аеродроми 1 червня.
Також там показали унікальні кадри початку спецоперації на території Росії.