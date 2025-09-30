Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Европейский Союз согласовал выделение Украине двух миллиардов евро на производство БпЛА. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув необходимость усиливать военную поддержку Киева.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Украина получит от Евросоюза помощь в размере 2 млрд евро для разработки дронов. Ожидается, что эти средства будут способствовать усилению обороноспособности и стимулировать технологический прогресс.

В свою очередь, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что его предыдущие комментарии относительно возможной передачи Украине ракет Tomahawk не следует воспринимать как официальную позицию Вашингтона. Он подчеркнул, что применение этих ракет могло бы существенно изменить ход войны.

Гости эфира

Говорить на актуальные темы сегодня в эфире будут:

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким;

заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;

начальник отделения коммуникаций 63 бригады Ростислав Ящишин;

кандидат политических наук Роман Кисленко;

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;

экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян;

журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Егор Брайлян.

Напомним, Кит Келлог озвучил позицию президента США Дональда Трампа в войне в Украине.

А также министр обороны Германии Борис Писториус негативно высказался о концепции "стены дронов", которую Еврокомиссия предлагает для защиты стран от атак РФ.