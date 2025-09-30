Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

Європейський Союз погодив виділення Україні двох мільярдів євро на виробництво БпЛА. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши на необхідності посилювати військову підтримку Києва.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Україна отримає від Євросоюзу допомогу у розмірі 2 млрд євро для розробки дронів. Очікується, що ці кошти сприятимуть підсиленню обороноздатності та стимулюватимуть технологічний прогрес.

Своєю чергою, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що його попередні коментарі щодо можливої передачі Україні ракет Tomahawk не слід сприймати як офіційну позицію Вашингтона. Він підкреслив, що застосування цих ракет могло б істотно змінити перебіг війни.

Гості ефіру

Говорити на актуальні теми сьогодні в ефірі будуть:

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім;

заступниця Міністра охорони здоров'я України у 2014-2015 рр. Наталія Лісневська;

начальник відділення комунікацій 63 бригади Ростислав Ящишин;

кандидат політичних наук Роман Кисленко;

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;

екс-військовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян;

журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Єгор Брайлян.

Нагадаємо, Кіт Келлог озвучив позицію президента США Дональда Трампа у війні в Україні.

А також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус негативно висловився про концепцію "стіни дронів", яку Єврокомісія пропонує для захисту країн від атак РФ.