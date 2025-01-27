Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сделал срочное заявление о том, что "зло должно быть наказано". А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил,
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE обсуждают такие темы:
- 91,4% украинцев считают коррупцию в стране распространенной — это на 3,5% больше, чем в 2023 году, — сообщает НАПК;
- прогноз цен на продукты питания в 2025 году;
- в Украине около 2 млн безработных людей, — Пендзин;
- мобилизация женщин;
- Украина прошла половину отопительного сезона, который считался самым сложным за время войны;
- существование Украины под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, — Буданов в Раде;
Кто стал гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
- Дмитрий Мирошниченко — председатель правления ЧАО "Николаевская ТЭЦ";
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации Украины;
- Максим Васильченко — соучредитель и директор компании производителя наземных роботизированных комплексов "Tencore";
- Игорь Петренко — политолог.
Напомним, недавно в НАПК заявили, что проблема коррупции в Украине остается актуальной. Более 90% украинцев считают эту проблему главной после войны с РФ.
Также мы писали, что с 1 февраля некоторые женщины могут пойти служить. Однако это не произойдет против их воли.