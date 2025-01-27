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Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

27 января 2025 г. 13:00

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

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19:17Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
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22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

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00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Президент Украины Владимир Зеленский сделал срочное заявление о том, что "зло должно быть наказано". А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, будущее существование Украины под угрозой. 

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсуждают такие темы:

  • 91,4% украинцев считают коррупцию в стране распространенной — это на 3,5% больше, чем в 2023 году, — сообщает НАПК;
  • прогноз цен на продукты питания в 2025 году;
  • в Украине около 2 млн безработных людей, — Пендзин;
  • мобилизация женщин;
  • Украина прошла половину отопительного сезона, который считался самым сложным за время войны;
  • существование Украины под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, — Буданов в Раде;

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Дмитрий Мирошниченко — председатель правления ЧАО "Николаевская ТЭЦ";
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации Украины;
  • Максим Васильченко — соучредитель и директор компании производителя наземных роботизированных комплексов "Tencore";
  • Игорь Петренко — политолог.

Напомним, недавно в НАПК заявили, что проблема коррупции в Украине остается актуальной. Более 90% украинцев считают эту проблему главной после войны с РФ.

Также мы писали, что с 1 февраля некоторые женщины могут пойти служить. Однако это не произойдет против их воли.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:27 Экс-чиновника "Киевзеленстроя" обвиняют в растрате 900 тыс. грн

13:21 Воюет против Украины — СБУ объявила подозрение военкору из Крыма

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

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Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине