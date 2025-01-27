Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сделал срочное заявление о том, что "зло должно быть наказано". А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, будущее существование Украины под угрозой.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсуждают такие темы:

91,4% украинцев считают коррупцию в стране распространенной — это на 3,5% больше, чем в 2023 году, — сообщает НАПК;

прогноз цен на продукты питания в 2025 году;

в Украине около 2 млн безработных людей, — Пендзин;

мобилизация женщин;

Украина прошла половину отопительного сезона, который считался самым сложным за время войны;

существование Украины под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, — Буданов в Раде;

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Дмитрий Мирошниченко — председатель правления ЧАО "Николаевская ТЭЦ";

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;

Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации Украины;

Максим Васильченко — соучредитель и директор компании производителя наземных роботизированных комплексов "Tencore";

Игорь Петренко — политолог.

Напомним, недавно в НАПК заявили, что проблема коррупции в Украине остается актуальной. Более 90% украинцев считают эту проблему главной после войны с РФ.

Также мы писали, что с 1 февраля некоторые женщины могут пойти служить. Однако это не произойдет против их воли.