Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зробив термінову заяву про те, що "зло має бути покаране". А очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, майбутнє існування України під загрозою.
Про це та не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE обговорюють такі теми:
- 91,4% українців вважають корупцію в країні поширеною — це на 3,5% більше, ніж у 2023 році, — НАЗК;
- прогноз цін на харчові продукти у 2025 році;
- в Україні близько 2 млн безробітних людей, — Пендзин;
- мобілізація жінок;
- Україна пройшла половину опалювального сезону, який вважався найскладнішим за час війни;
- існування України під загрозою, якщо до літа не буде серйозних переговорів, — Буданов у Раді.
Хто став гостями ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;
- Дмитро Мирошниченко — голова правління ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ";
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
- Петро Андрющенко — керівник центру вивчення окупації України;
- Максим Васильченко — співзасновник і директор компанії виробника наземних роботизованих комплексів "Tencore";
- Ігор Петренко — політолог.
Нагадаємо, нещодавно в НАЗК заявили, що проблема корупції в Україні залишається актуальною. Понад 90% українців вважають цю проблему головною після війни з РФ.
Також ми писали, що з 1 лютого деякі жінки можуть піти служити. Однак це не станеться проти їхньої волі.