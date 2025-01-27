Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зробив термінову заяву про те, що "зло має бути покаране". А очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, майбутнє існування України під загрозою.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговорюють такі теми:

91,4% українців вважають корупцію в країні поширеною — це на 3,5% більше, ніж у 2023 році, — НАЗК;

прогноз цін на харчові продукти у 2025 році;

в Україні близько 2 млн безробітних людей, — Пендзин;

мобілізація жінок;

Україна пройшла половину опалювального сезону, який вважався найскладнішим за час війни;

існування України під загрозою, якщо до літа не буде серйозних переговорів, — Буданов у Раді.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;

Дмитро Мирошниченко — голова правління ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ";

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Петро Андрющенко — керівник центру вивчення окупації України;

Максим Васильченко — співзасновник і директор компанії виробника наземних роботизованих комплексів "Tencore";

Ігор Петренко — політолог.

Нагадаємо, нещодавно в НАЗК заявили, що проблема корупції в Україні залишається актуальною. Понад 90% українців вважають цю проблему головною після війни з РФ.

Також ми писали, що з 1 лютого деякі жінки можуть піти служити. Однак це не станеться проти їхньої волі.