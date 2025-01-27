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Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

27 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський зробив термінову заяву про те, що "зло має бути покаране". А очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, майбутнє існування України під загрозою.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговорюють такі теми:

  • 91,4% українців вважають корупцію в країні поширеною — це на 3,5% більше, ніж у 2023 році, —  НАЗК;
  • прогноз цін на харчові продукти у 2025 році;
  • в Україні близько 2 млн безробітних людей, — Пендзин;
  • мобілізація жінок;
  • Україна пройшла половину опалювального сезону, який вважався найскладнішим за час війни;
  • існування України під загрозою, якщо до літа не буде серйозних переговорів, — Буданов у Раді. 

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;
  • Дмитро Мирошниченко — голова правління ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ";
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Петро Андрющенко — керівник центру вивчення окупації України;
  • Максим Васильченко — співзасновник і директор компанії виробника наземних роботизованих комплексів "Tencore";
  • Ігор Петренко — політолог.

Нагадаємо, нещодавно в НАЗК заявили, що проблема корупції в Україні залишається актуальною. Понад 90% українців вважають цю проблему головною після війни з РФ. 

Також ми писали, що з 1 лютого деякі жінки можуть піти служити. Однак це не станеться проти їхньої волі. 

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13:50 Новий податок на нерухомість у Німеччині — терміни та суми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:47 До +17 тепла — Діденко назвала регіони, яким завтра пощастить

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