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Украина будет иметь дальнобойные ракеты — эфир Ранок.LIVE

Украина будет иметь дальнобойные ракеты — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2025 г. 8:00

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17:50 Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

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14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

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13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где сделал ряд заявлений. В свою очередь в СМИ появилась информация, что Германия, вероятно, может профинансировать Украине разработку собственных крылатых ракет дальностью до 2500 км и предоставить Taurus. В России уже начали угрожать ответной атакой.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 29 мая

В эфире Ранок.LIVE ведущие Виталий Прудиус и Алина Гирюшта обсудят с приглашенными экспертами ряд тем. В фокусе разговоров будут переговоры между Украиной и Россией, которые могут состояться в Стамбуле 2 июня. Между тем стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их меморандум. На ответ у России есть четыре дня. Также стало известно, что Россия использует более 300 колоний для содержания украинцев в плену.

Также в эфире ведущие поговорят с военными о ситуации в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, в эфире синоптик Наталья Птуха расскажет, каким будет лето в 2025 году и чего ожидать от урожая после холодной дождливой весны.

Гости эфира Ранок.LIVE 29 мая

  • Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;
  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии;
  • Сергей Старенький, юрист-международник, адвокат;
  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.);
  • Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, в ЕС хотят продлить срок действия временной защиты для украинцев.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в сторону России и дал время Путину на две недели принять решение для окончания войны в Украине.

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07:46 РФ и Беларусь сократили военные учения в 2025 году, — ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Могут ли из-за штрафа от ТЦК конфисковать недвижимость

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