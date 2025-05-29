Украина будет иметь дальнобойные ракеты — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где сделал ряд заявлений. В свою очередь в СМИ появилась информация, что Германия, вероятно, может профинансировать Украине разработку собственных крылатых ракет дальностью до 2500 км и предоставить Taurus. В России уже начали угрожать ответной атакой.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 29 мая

В эфире Ранок.LIVE ведущие Виталий Прудиус и Алина Гирюшта обсудят с приглашенными экспертами ряд тем. В фокусе разговоров будут переговоры между Украиной и Россией, которые могут состояться в Стамбуле 2 июня. Между тем стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их меморандум. На ответ у России есть четыре дня. Также стало известно, что Россия использует более 300 колоний для содержания украинцев в плену.

Также в эфире ведущие поговорят с военными о ситуации в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, в эфире синоптик Наталья Птуха расскажет, каким будет лето в 2025 году и чего ожидать от урожая после холодной дождливой весны.

Гости эфира Ранок.LIVE 29 мая

Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;

Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии;

Сергей Старенький, юрист-международник, адвокат;

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.);

Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, в ЕС хотят продлить срок действия временной защиты для украинцев.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в сторону России и дал время Путину на две недели принять решение для окончания войны в Украине.