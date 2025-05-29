Україна матиме далекобійні ракети без обмежень — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зробив низку заяв. Своєю чергою в ЗМІ з'явилась інформація, що Німеччина, ймовірно, може профінансувати Україні розробку власних крилатих ракет дальністю до 2500 км та надати Taurus. В Росії вже почали погрожувати атакою у відповідь.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 29 травня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Віталій Прудиус та Аліна Гирюшта обговорять із запрошеними експертами низку тем. У фокусі розмов будуть переговори між Україною та Росією, які можуть відбутися у Стамбулі 2 червня. Тим часом стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав Росії документ щодо позиції України на переговорах та очікує їхній меморандум. На відповідь Росія має чотири дні. Також стало відомо, що Росія використовує понад 300 колоній для утримання українців в полоні.

Також в ефірі ведучі поговорять із військовими щодо ситуації в Харківській та Сумській областях. Крім того, в ефірі синоптик Наталія Птуха розповість, яким буде літо в 2025 році та чого очікувати від врожаю після холодної дощової весни.

Гості ефіру Ранок.LIVE 29 травня

Сергій Грабський, полковник, військовий експерт;

Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії;

Сергій Старенький, юрист-міжнародник, адвокат;

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.);

Сергій Нагорняк, народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;

Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати;

Марія Гелетій, кандидатка політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, в ЄС хочуть продовжити термін дії тимчасового захисту для українців.

Президент США Дональд Трамп зробив заяву в бік Росії та дав час Путіну на два тижні прийняти рішення для закінчення війни в Україні.