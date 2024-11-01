Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

В Украине постепенно холодает, а значит, растет энергопотребление, что нагружает поврежденную энергосистему государства. Энергетический эксперт Юрий Корольчук сказал, при каких условиях возможны отключения света в стране и как долго они будут продолжаться.

Об этом он высказался в эфире День.LIVE 1 ноября.

Украина на грани превышения лимитов энергопотребления

Юрий Корольчук пояснил, что в энергосистеме закономерно возросло потребление, поскольку в Украине постепенно холодает.

"Сейчас мы уже действительно подходим к тому немаксимальному, но у нас остается где-то 1 ГВт возможностей — это то, что мы можем еще, скажем, выдавливать из АЭС, отремонтированных ТЭС с импорта электроэнергии или помощи. После этого действительно начнутся уже действительно массовые отключения электроэнергии", — сказал он.

Также он предупредил, что на энергообъектах неизбежны аварии, что приведет к кратковременным отключениям.

"Например где-то там мощность блока АЭС нельзя уже вывести на большее, или ТЭС, например, блок остановится, или ТЭЦ и не может включить. Такие рутинные ситуации. И тогда да, действительно, может возникать тот дефицит. Они могут быть не 12 часов или восемь, а может быть, например, два-три часа, возможно, и не каждый день", — сказал Корольчук.

Напомним, в Центрэнерго среагировали на заявление члена их наблюдательного совета Владимира Величко, что в Украине якобы уже на следующей неделе введут графики отключения света. Там объяснили, какая реальная ситуация сейчас в энергосистеме.

Также в Укрэнерго сообщили, что эта зима в Украине будет самой сложной за последние три года для потребителей электроэнергии.