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Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

1 ноября 2024 г. 14:53

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

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14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

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В Украине постепенно холодает, а значит, растет энергопотребление, что нагружает поврежденную энергосистему государства. Энергетический эксперт Юрий Корольчук сказал, при каких условиях возможны отключения света в стране и как долго они будут продолжаться.

Об этом он высказался в эфире День.LIVE 1 ноября.

Украина на грани превышения лимитов энергопотребления

Юрий Корольчук пояснил, что в энергосистеме закономерно возросло потребление, поскольку в Украине постепенно холодает.

"Сейчас мы уже действительно подходим к тому немаксимальному, но у нас остается где-то 1 ГВт возможностей — это то, что мы можем еще, скажем, выдавливать из АЭС, отремонтированных ТЭС с импорта электроэнергии или помощи. После этого действительно начнутся уже действительно массовые отключения электроэнергии", — сказал он.

Также он предупредил, что на энергообъектах неизбежны аварии, что приведет к кратковременным отключениям.

"Например где-то там мощность блока АЭС нельзя уже вывести на большее, или ТЭС, например, блок остановится, или ТЭЦ и не может включить. Такие рутинные ситуации. И тогда да, действительно, может возникать тот дефицит. Они могут быть не 12 часов или восемь, а может быть, например, два-три часа, возможно, и не каждый день", — сказал Корольчук.

Напомним, в Центрэнерго среагировали на заявление члена их наблюдательного совета Владимира Величко, что в Украине якобы уже на следующей неделе введут графики отключения света. Там объяснили, какая реальная ситуация сейчас в энергосистеме.

Также в Укрэнерго сообщили, что эта зима в Украине будет самой сложной за последние три года для потребителей электроэнергии.

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19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

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14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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