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Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

01 листопада 2024 р. 14:53

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12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

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12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

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11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

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10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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В Україні поступово холоднішає, а отже зростає енергоспоживання, що навантажує пошкоджену енергосистему держави. Енергетичний експерт Юрій Корольчук сказав, за яких умов можливі відключення світла в країні та як довго вони триватимуть.

Про це він висловився у ефірі День.LIVE 1 листопада.

Україна на межі до перевищення лімітів енергоспоживання

Юрій Корольчук пояснив, що в енергосистемі закономірно зросло споживання, оскільки в Україні поступово холоднішає.Він додав, що наразі енерговиробничі потужності можуть забезпечувати стабільне енергопостачання, але й те має своє ліміти.

"Зараз ми вже дійсно підходимо до того немаксимальног, але в нас залишається десь 1 ГВт можливостей — це те, що ми можемо ще, скажімо, витискувати з АЕС, з ТЕС, які відремонтували, з імпорту електроенергії або допомоги. Після цього дійсно почнуться вже дійсно масові відключення електроенергії", — сказав він.

Також він попередив, що на енергооб'єктах неминучі аварії, що призведе до короткотривалих вимкнень.

"Наприклад десь там потужність блоку АЕС не можна уже вивести на більше, чи ТЕС, наприклад, блок зупиниться, чи ТЕЦ і не може включитияя. Такі рутинні ситуації. І тоді так, дійсно, може виникати той дефіцит. Вони можуть бути не 12 годин чи вісім, а можуть бути, наприклад, дві-три години, можливо. І не кожен день", — сказав Корольчук.

Нагадаємо, у Центренерго зреагували на заяву члена їх наглядової ради Володимира Величка, що в Україні нібито вже з наступного тижня введуть графіки відключення світла. Там пояснили, яка реальна ситуація наразі панує в енергосистемі

Також в Укренерго повідомили, що ця зима в Україні буде найскладнішою за останні три роки для споживачів електроенергії

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15:54 Посилення обстрілів Запоріжжя — чи побільшало охочих евакуюватися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:52 Більше, ніж будь-де — скільки техніки зібрала РФ на Курщині

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