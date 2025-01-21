Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные и актуальные темы. Речь будет идти о политике США в отношении Израиля и Украины, заявлениях Зеленского на форуме в Давосе и завершении войны в Украине.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

инаугурация Трампа — чего ожидать Израилю и Украине;

Израиль начал масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан;

Трамп сомневается, что перемирие между Израилем и ХАМАС продержится долго;

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС;

Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе;

нужно закончить войну не быстро, а справедливо, — Зеленский;

Зеленский предостерег Европу: битвы с участием солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну;

контакты с представителями Трампа могут состояться в начале февраля, — Арахамия;

Трамп приостановил помощь США другим странам — что предусматривает указ и касается ли Украины;

Трамп призывает НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Гости сегодняшнего эфира:

журналист Сергей Ауслендер;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский;

полковник, заместитель начальника управления подготовки воздушного командования (ВВК) "Центр" Сергей Шульга;

менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, который состоялся в Давосе. Он сделал ряд заявлений, в частности, относительно будущего Европы.

Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС произошло из-за усилий США. Он также рассказал об освобожденных заложниках.