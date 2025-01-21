Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные и актуальные темы. Речь будет идти о политике США в отношении Израиля и Украины, заявлениях Зеленского на форуме в Давосе и завершении войны в Украине.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:
- инаугурация Трампа — чего ожидать Израилю и Украине;
- Израиль начал масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан;
- Трамп сомневается, что перемирие между Израилем и ХАМАС продержится долго;
- Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС;
- Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе;
- нужно закончить войну не быстро, а справедливо, — Зеленский;
- Зеленский предостерег Европу: битвы с участием солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну;
- контакты с представителями Трампа могут состояться в начале февраля, — Арахамия;
- Трамп приостановил помощь США другим странам — что предусматривает указ и касается ли Украины;
- Трамп призывает НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Гости сегодняшнего эфира:
- журналист Сергей Ауслендер;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский;
- полковник, заместитель начальника управления подготовки воздушного командования (ВВК) "Центр" Сергей Шульга;
- менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, который состоялся в Давосе. Он сделал ряд заявлений, в частности, относительно будущего Европы.
Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС произошло из-за усилий США. Он также рассказал об освобожденных заложниках.