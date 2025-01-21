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Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

21 января 2025 г. 17:50

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные и актуальные темы. Речь будет идти о политике США в отношении Израиля и Украины, заявлениях Зеленского на форуме в Давосе и завершении войны в Украине.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

  • инаугурация Трампа — чего ожидать Израилю и Украине;
  • Израиль начал масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан;
  • Трамп сомневается, что перемирие между Израилем и ХАМАС продержится долго;
  • Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС;
  • Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе;
  • нужно закончить войну не быстро, а справедливо, — Зеленский;
  • Зеленский предостерег Европу: битвы с участием солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну;
  • контакты с представителями Трампа могут состояться в начале февраля, — Арахамия;
  • Трамп приостановил помощь США другим странам — что предусматривает указ и касается ли Украины;
  • Трамп призывает НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Гости сегодняшнего эфира:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский;
  • полковник, заместитель начальника управления подготовки воздушного командования (ВВК) "Центр" Сергей Шульга;
  • менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, который состоялся в Давосе. Он сделал ряд заявлений, в частности, относительно будущего Европы.

Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС произошло из-за усилий США. Он также рассказал об освобожденных заложниках.

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23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

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23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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