Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі та актуальні теми. Мова буде йти про політику США щодо Ізраїлю та України, заяви Зеленського на форумі в Давосі та завершення війни в Україні.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

інавгурація Трампа — чого очікувати Ізраїлю й Україні;

Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на Західному березі річки Йордан;

Трамп сумнівається, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС протримається довго;

Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з ХАМАС;

Зеленський прибув на економічний форум у Давосі;

Потрібно закінчити війну не швидко, а справедливо, – Зеленський.

Зеленський застеріг Європу: битви за участю солдатів КНДР ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну

Контакти з представниками Трампа можуть відбутися на початку лютого, — Арахамія;

Трамп призупинив допомогу США іншим країнам — що передбачає указ та чи стосується України;

Трамп закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

журналіст Сергій Ауслендер;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський;

полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування (ПвК) "Центр" Сергій Шульга;

менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі, який відбувся у Давосі. Він зробив низку заяв, зокрема, щодо майбутнього Європи.

Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС сталося через зусилля США. Він також розповів про звільнених заручників.