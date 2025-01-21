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Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

21 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

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15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

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15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

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13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

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09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
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21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

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Ексклюзив

18:37Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

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18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі та актуальні теми. Мова буде йти про політику США щодо Ізраїлю та України, заяви Зеленського на форумі в Давосі та завершення війни в Україні.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • інавгурація Трампа — чого очікувати Ізраїлю й Україні;
  • Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на Західному березі річки Йордан;
  • Трамп сумнівається, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС протримається довго;
  • Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з ХАМАС;
  • Зеленський прибув на економічний форум у Давосі;
  • Потрібно закінчити війну не швидко, а справедливо, – Зеленський. 
  • Зеленський застеріг Європу: битви за участю солдатів КНДР ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну 
  • Контакти з представниками Трампа можуть відбутися на початку лютого, — Арахамія;
  • Трамп призупинив допомогу США іншим країнам — що передбачає указ та чи стосується України;
  • Трамп закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський;
  • полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування (ПвК) "Центр" Сергій Шульга;
  • менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі, який відбувся у Давосі. Він зробив низку заяв, зокрема, щодо майбутнього Європи.

Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС сталося через зусилля США. Він також розповів про звільнених заручників.

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17:35 Погода значно погіршиться — прогноз Укргідрометцентру на завтра

17:34 Гороховський звернувся до військових щодо виплат на monobank

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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