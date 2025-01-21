Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі та актуальні теми. Мова буде йти про політику США щодо Ізраїлю та України, заяви Зеленського на форумі в Давосі та завершення війни в Україні.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:
- інавгурація Трампа — чого очікувати Ізраїлю й Україні;
- Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на Західному березі річки Йордан;
- Трамп сумнівається, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС протримається довго;
- Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з ХАМАС;
- Зеленський прибув на економічний форум у Давосі;
- Потрібно закінчити війну не швидко, а справедливо, – Зеленський.
- Зеленський застеріг Європу: битви за участю солдатів КНДР ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну
- Контакти з представниками Трампа можуть відбутися на початку лютого, — Арахамія;
- Трамп призупинив допомогу США іншим країнам — що передбачає указ та чи стосується України;
- Трамп закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- журналіст Сергій Ауслендер;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
- Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський;
- полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування (ПвК) "Центр" Сергій Шульга;
- менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі, який відбувся у Давосі. Він зробив низку заяв, зокрема, щодо майбутнього Європи.
Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС сталося через зусилля США. Він також розповів про звільнених заручників.