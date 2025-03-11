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Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

11 марта 2025 г. 13:02

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
Text

21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

В Саудовской Аравии 11 марта проходят переговоры между украинскими и американскими делегациями о прекращении войны в Украине. А в Женеве представили план прекращения огня в Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом в Джидде;
  • на сегодня Россия не согласовала ни одного предложения Украины по перемирию в небе или обмену "всех на всех", — Соболев;
  • в Женеве представили план прекращения огня в Украине;
  • Британия снова соберет "Коалицию желающих" для обсуждения помощи Украине;
  • США продолжают предоставлять Украине разведданные для обороны, — спецпосланник Белого дома Уиткофф;
  • Рубио — надеюсь, помощь США Украине скоро возобновится;
  • могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь России, — Рубио.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Яна Зинкевич — народный депутат Украины, командир медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры";
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;
  • Мохаммад Фараджаллах — главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям".

Напомним, в сети показали первые кадры с переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

В то же время в ОП сделали заявление о встрече с представителями США в Джидде. Киев готов к открытому и конструктивному разговору с партнерами.

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14:01 В Изюме мужчина украл плиты с могил военных — что решил суд

14:00 Столицу накроет дождь — прогноз погоды в Киеве на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Подкастер Фридман в Москве пожаловался на атаку дронов

13:35 Исландия выделила дополнительные средства для энергетики Украины

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

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