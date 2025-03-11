Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

В Саудовской Аравии 11 марта проходят переговоры между украинскими и американскими делегациями о прекращении войны в Украине. А в Женеве представили план прекращения огня в Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом в Джидде;

на сегодня Россия не согласовала ни одного предложения Украины по перемирию в небе или обмену "всех на всех", — Соболев;

в Женеве представили план прекращения огня в Украине;

Британия снова соберет "Коалицию желающих" для обсуждения помощи Украине;

США продолжают предоставлять Украине разведданные для обороны, — спецпосланник Белого дома Уиткофф;

Рубио — надеюсь, помощь США Украине скоро возобновится;

могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь России, — Рубио.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;

Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Яна Зинкевич — народный депутат Украины, командир медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры";

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;

Мохаммад Фараджаллах — главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям".

Напомним, в сети показали первые кадры с переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

В то же время в ОП сделали заявление о встрече с представителями США в Джидде. Киев готов к открытому и конструктивному разговору с партнерами.