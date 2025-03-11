Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

В Саудовской Аравии 11 марта проходят переговоры между украинскими и американскими делегациями о прекращении войны в Украине. А в Женеве представили план прекращения огня в Украине.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом в Джидде;
- на сегодня Россия не согласовала ни одного предложения Украины по перемирию в небе или обмену "всех на всех", — Соболев;
- в Женеве представили план прекращения огня в Украине;
- Британия снова соберет "Коалицию желающих" для обсуждения помощи Украине;
- США продолжают предоставлять Украине разведданные для обороны, — спецпосланник Белого дома Уиткофф;
- Рубио — надеюсь, помощь США Украине скоро возобновится;
- могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь России, — Рубио.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
- Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
- Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
- Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Яна Зинкевич — народный депутат Украины, командир медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры";
- Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;
- Мохаммад Фараджаллах — главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям".
Напомним, в сети показали первые кадры с переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
В то же время в ОП сделали заявление о встрече с представителями США в Джидде. Киев готов к открытому и конструктивному разговору с партнерами.