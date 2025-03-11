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Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

11 березня 2025 р. 13:02

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
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22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

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У Саудівській Аравії 11 березня відбуваються переговори між українськими та американськими делегаціями щодо припинення війни в Україні. А в Женеві представили план припинення вогню в Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом у Джидді;
  • на сьогодні Росія не погодила жодної пропозиції України щодо перемир‘я в небі або обміну "всіх на всіх", — Соболєв;
  • у Женеві представили план припинення вогню в Україні;
  • Британія знову збере "Коаліцію охочих" для обговорення допомоги Україні;
  • США продовжують надавати Україні розвіддані для оборони, — спецпосланник Білого дому Віткофф;
  • Рубіо — сподіваюсь, допомога США Україні скоро відновиться;
  • можу вас запевнити, ми не будемо надавати військову допомогу Росії, — Рубіо. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій; 
  • Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова; 
  • Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;  
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин; 
  • Яна Зінкевич — народний депутат України, командирка медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри";
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Мохаммад Фараджаллах — головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин".

Нагадаємо, у мережі показали перші кадри з переговорів України і США в Саудівській Аравії.

Водночас в ОП зробили заяву про зустріч з представниками США в Джидді. Київ готовий до відкритої та конструктивної розмови з партнерами.

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13:34 В Україні найгірша демографічна ситуація у світі — що відомо

13:30 Кім відреагував на затримання студентки в Миколаєві — як саме

13:24 Українці можуть вимагати гроші від супермаркету — в яких випадках

13:21 Уряд призначив Миколу Калашника головою Київської ОДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:15 Грошова допомога від Карітас — де доступні виплати у березні

13:14 Єрмак окреслив основну ціль переговорів з американцями

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11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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