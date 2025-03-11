Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

У Саудівській Аравії 11 березня відбуваються переговори між українськими та американськими делегаціями щодо припинення війни в Україні. А в Женеві представили план припинення вогню в Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом у Джидді;

на сьогодні Росія не погодила жодної пропозиції України щодо перемир‘я в небі або обміну "всіх на всіх", — Соболєв;

у Женеві представили план припинення вогню в Україні;

Британія знову збере "Коаліцію охочих" для обговорення допомоги Україні;

США продовжують надавати Україні розвіддані для оборони, — спецпосланник Білого дому Віткофф;

Рубіо — сподіваюсь, допомога США Україні скоро відновиться;

можу вас запевнити, ми не будемо надавати військову допомогу Росії, — Рубіо.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;

Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Яна Зінкевич — народний депутат України, командирка медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри";

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Мохаммад Фараджаллах — головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин".

Нагадаємо, у мережі показали перші кадри з переговорів України і США в Саудівській Аравії.

Водночас в ОП зробили заяву про зустріч з представниками США в Джидді. Київ готовий до відкритої та конструктивної розмови з партнерами.