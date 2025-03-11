Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

У Саудівській Аравії 11 березня відбуваються переговори між українськими та американськими делегаціями щодо припинення війни в Україні. А в Женеві представили план припинення вогню в Україні.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом у Джидді;
- на сьогодні Росія не погодила жодної пропозиції України щодо перемир‘я в небі або обміну "всіх на всіх", — Соболєв;
- у Женеві представили план припинення вогню в Україні;
- Британія знову збере "Коаліцію охочих" для обговорення допомоги Україні;
- США продовжують надавати Україні розвіддані для оборони, — спецпосланник Білого дому Віткофф;
- Рубіо — сподіваюсь, допомога США Україні скоро відновиться;
- можу вас запевнити, ми не будемо надавати військову допомогу Росії, — Рубіо.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
- Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;
- Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;
- Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Яна Зінкевич — народний депутат України, командирка медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри";
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
- Мохаммад Фараджаллах — головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин".
Нагадаємо, у мережі показали перші кадри з переговорів України і США в Саудівській Аравії.
Водночас в ОП зробили заяву про зустріч з представниками США в Джидді. Київ готовий до відкритої та конструктивної розмови з партнерами.