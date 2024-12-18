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Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

18 декабря 2024 г. 22:38

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что Украина и Катар вели переговоры по созданию предприятия по торговле катарским газом в Европе. Они проходили в 2019 году.

Об этом Юрий Камельчук рассказал в эфир Вечір.LIVE в среду, 18 декабря.

Торговля катарским газом в Европе

Камельчук отметил, что прогресс в этом вопросе был остановлен из-за дипломатических проблем.

"Необязательно даже иметь этот газ в Украине. Возможности можно использовать через танкеры соответствующие. Эти возможности есть, нужно было просто брать и пользоваться ими", — добавил нардеп.

Напомним, в конце декабря 2024 года завершится соглашение между Украиной и Россией по транзиту газа. Киев не планирует продолжать сотрудничество, и с 2025 года новые расходы, вероятно, лягут на конечных потребителей.

Также Европейский Союз готовится к зиме без поставок российского газа через украинскую ГТС.

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