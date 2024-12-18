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Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

18 грудня 2024 р. 22:38

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19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

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18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що Україна та Катар вели перемовини щодо створення підприємства для торгівлі катарським газом в Європі. Вони відбувалися в 2019 році.

Про це Юрій Камельчук розповів в ефір Вечір.LIVE у середу, 18 грудня.

Торгівля катарським газом в Європі

Камельчук зазначив, що прогрес у цьому питанні було зупинено через дипломатичні проблеми.

"Необовʼязково навіть мати цей газ в Україні. Можливості можна використовувати через танкери відповідні. Ці можливості є, потрібно було просто брати і користуватися ними", — додав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року завершиться угода між Україною та Росією щодо транзиту газу. Київ не планує продовжувати співпрацю, і з 2025 року нові витрати, ймовірно, ляжуть на кінцевих споживачів.

Також Європейський Союз готується до зими без постачання російського газу через українську ГТС.

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22:31 Міноборони звільнило очільника Академії сухопутних військ

22:21 Подоляк заявив, що випадки "бусифікації" продовжуються

22:07 Переліз через паркан і втік з ТЦК — в Одесі судили ухилянта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:57 У НАТО назвали, скільки систем ППО отримала Україна

21:39 Рада ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин

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