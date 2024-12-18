Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що Україна та Катар вели перемовини щодо створення підприємства для торгівлі катарським газом в Європі. Вони відбувалися в 2019 році.

Про це Юрій Камельчук розповів в ефір Вечір.LIVE у середу, 18 грудня.

Торгівля катарським газом в Європі

Камельчук зазначив, що прогрес у цьому питанні було зупинено через дипломатичні проблеми.

"Необовʼязково навіть мати цей газ в Україні. Можливості можна використовувати через танкери відповідні. Ці можливості є, потрібно було просто брати і користуватися ними", — додав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року завершиться угода між Україною та Росією щодо транзиту газу. Київ не планує продовжувати співпрацю, і з 2025 року нові витрати, ймовірно, ляжуть на кінцевих споживачів.

Також Європейський Союз готується до зими без постачання російського газу через українську ГТС.