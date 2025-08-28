Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

В пятницу, 29 августа, украинская делегация встретится с командой президента США Дональда Трампа. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но без капитуляции Киева. Также Украина передаст партнерам из G7 предложения новых санкций против России.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 28 августа

Приглашенные гости:

Оксана Савчук — народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;

Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт в вопросах внешней политики;

Андрей Еременко — социолог;

Виктор Таран — руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук";

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг;

Алексей Якубин — кандидат политических наук4

Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской Военной администрации;

Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Напомним, в Кремле заявили, что хотят провести тайные переговоры с США без участия Украины.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал на каком этапе находится подготовка встречи на уровне лидеров.