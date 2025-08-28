Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

У п'ятницю, 29 серпня, українська делегація зустрінеться з командою президента США Дональда Трампа. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але без капітуляції Києва. Також Україна передасть партнерам із G7 пропозиції нових санкцій проти Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 28 серпня

Запрошені гості:

Оксана Савчук — народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;

Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики;

Андрій Єременко — соціолог;

Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук";

Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014–2016 рр.;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук4

Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської Військової адміністрації;

Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що хочуть провести таємні переговори із США без участі України.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував, на якому етапі перебуває підготовка зустрічі на рівні лідерів.