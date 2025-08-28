Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

У п'ятницю, 29 серпня, українська делегація зустрінеться з командою президента США Дональда Трампа. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але без капітуляції Києва. Також Україна передасть партнерам із G7 пропозиції нових санкцій проти Росії.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 28 серпня
Запрошені гості:
- Оксана Савчук — народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
- Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;
- Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики;
- Андрій Єременко — соціолог;
- Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук";
- Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014–2016 рр.;
- Олексій Якубін — кандидат політичних наук4
- Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської Військової адміністрації;
- Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України.
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що хочуть провести таємні переговори із США без участі України.
Також президент Володимир Зеленський прокоментував, на якому етапі перебуває підготовка зустрічі на рівні лідерів.