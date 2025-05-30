Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, историк Сергей Берендеев, нардепы Алексей Леонов и Олег Дунда, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж, польский эксперт Петр Кульпа и доктор экономических наук Игорь Липсиц. В частности, они обсудят будущие переговоры Украины и России в Стамбуле.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют информацию NYT относительно требований украинского меморандума к РФ.

Среди других тем:

"Путин принципиально поддерживает": в Кремле заговорили о встрече с Зеленским и Трампом;

Украина заинтересована в новом раунде переговоров с РФ, чтобы в этом году закончить войну, — Сибига;

Глава МИД Турции отчитался в Киеве о визите в Москву;

Сырский поручил расследовать нападение на военных ТЦК в Каменце-Подольском;

В ЦПД опровергли заявления РФ о наступлении на Харьков: что происходит на самом деле;

Зеленский о Taurus для Украины: есть темы, о которых мы с Мерцом не говорим публично.

Напомним, по информации СМИ, документ, который Украина передала России, предусматривает остановку боевых действий на всех фронтах.

А представитель Кремля Дмитрий Песков предположил встречу украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.