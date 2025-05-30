Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, історик Сергій Берендєєв, нардепи Олексій Леонов та Олег Дунда, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж, польський експерт Пйотр Кульпа та доктор економічних наук Ігор Ліпсиц. Зокрема, вони обговорять майбутні переговори України та Росії в Стамбулі.
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Ефір Вечір.LIVE
Гості прокоментують інформацію NYT щодо вимог українського меморандуму до РФ.
Серед інших тем:
- "Путін принципово підтримує": у Кремлі заговорили про зустріч із Зеленським і Трампом;
- Україна зацікавлена у новому раунді переговорів з РФ, щоб цього року закінчити війну, — Сибіга;
- Глава МЗС Туреччини відзвітував в Києві про візит в Москву;
- Сирський доручив розслідувати напад на військових ТЦК у Кам’янці-Подільському;
- У ЦПД спростували заяви РФ про наступ на Харків: що відбувається насправді;
- Зеленський про Taurus для України: є теми, про які ми з Мерцом не говоримо публічно.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, документ, який Україна передала Росії, передбачає зупинку бойових дій на всіх фронтах.
А речник Кремля Дмитро Пєсков припустив зустріч українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.