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Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

30 травня 2025 р. 17:50

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, історик Сергій Берендєєв, нардепи Олексій Леонов та Олег Дунда, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж, польський експерт Пйотр Кульпа та доктор економічних наук Ігор Ліпсиц. Зокрема, вони обговорять майбутні переговори України та Росії в Стамбулі.

Подивитися прямий ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі.

Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують інформацію NYT щодо вимог українського меморандуму до РФ.

Серед інших тем: 

  • "Путін принципово підтримує": у Кремлі заговорили про зустріч із Зеленським і Трампом;
  • Україна зацікавлена у новому раунді переговорів з РФ, щоб цього року закінчити війну, — Сибіга;
  • Глава МЗС Туреччини відзвітував в Києві про візит в Москву;
  • Сирський доручив розслідувати напад на військових ТЦК у Кам’янці-Подільському;
  • У ЦПД спростували заяви РФ про наступ на Харків: що відбувається насправді;
  • Зеленський про Taurus для України: є теми, про які ми з Мерцом не говоримо публічно.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, документ, який Україна передала Росії, передбачає зупинку бойових дій на всіх фронтах.

А речник Кремля Дмитро Пєсков припустив зустріч українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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