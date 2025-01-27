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Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

27 января 2025 г. 8:00

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
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22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

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00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
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19:17Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
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22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

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00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

В воскресенье, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" для усиления командного состава в Донецкой области. 

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE

Темы эфира

  • Украина предлагает Приднестровью уголь в обмен на электроэнергию.
  • Скандал вокруг Агентства оборонных закупок: уйдет ли министр обороны в отставку?
  • Создание Агентства национального единства.

Гости эфира

  • Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины;
  • Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
  • Иван Лозовой, юрист-международник;
  • Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Иван Варченко, эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ;
  • Марина Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Ярослав Макитра, политтехнолог;
  • Ирина Фриз, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Дмитрий Запорожец, спикер ОТГ "Луганск" подполковник.

Как известно, в субботу, 25 января в Киев с официальным визитом приезжала президент Молдовы Майя Санду. Лидеры стран обсудили энергетику.

Тогда Зеленский заявил, что Украина готова отправить свой персонал на электростанцию в Молдову, чтобы обеспечить увеличение мощностей и разделить гигаватты между Украиной, Молдовой и Приднестровьем.

 

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Украинцы могут зарегистрироваться на выплату 10,8 тыс. грн

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки