Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

В воскресенье, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" для усиления командного состава в Донецкой области.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE

Темы эфира

Украина предлагает Приднестровью уголь в обмен на электроэнергию.

Скандал вокруг Агентства оборонных закупок: уйдет ли министр обороны в отставку?

Создание Агентства национального единства.

Гости эфира

Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины;

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;

Иван Лозовой, юрист-международник;

Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Иван Варченко, эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ;

Марина Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Ярослав Макитра, политтехнолог;

Ирина Фриз, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Дмитрий Запорожец, спикер ОТГ "Луганск" подполковник.

Как известно, в субботу, 25 января в Киев с официальным визитом приезжала президент Молдовы Майя Санду. Лидеры стран обсудили энергетику.

Тогда Зеленский заявил, что Украина готова отправить свой персонал на электростанцию в Молдову, чтобы обеспечить увеличение мощностей и разделить гигаватты между Украиной, Молдовой и Приднестровьем.