Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

В воскресенье, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" для усиления командного состава в Донецкой области.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE
Темы эфира
- Украина предлагает Приднестровью уголь в обмен на электроэнергию.
- Скандал вокруг Агентства оборонных закупок: уйдет ли министр обороны в отставку?
- Создание Агентства национального единства.
Гости эфира
- Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины;
- Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
- Иван Лозовой, юрист-международник;
- Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Иван Варченко, эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ;
- Марина Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Ярослав Макитра, политтехнолог;
- Ирина Фриз, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Дмитрий Запорожец, спикер ОТГ "Луганск" подполковник.
Как известно, в субботу, 25 января в Киев с официальным визитом приезжала президент Молдовы Майя Санду. Лидеры стран обсудили энергетику.
Тогда Зеленский заявил, что Украина готова отправить свой персонал на электростанцию в Молдову, чтобы обеспечить увеличение мощностей и разделить гигаватты между Украиной, Молдовой и Приднестровьем.