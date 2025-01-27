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Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025 р. 08:00

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00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

У неділю, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" для підсилення командного складу на Донеччині. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE

Теми ефіру

  • Україна пропонує Придністров'ю вугілля в обмін на електроенергію.
  • Скандал навколо Агенції оборонних закупівель: чи піде міністр оборони у відставку?
  • Створення Агентства національної єдності.

Гості ефіру

  • Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;
  • Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;
  • Іван Лозовий, юрист-міжнародник;
  • Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Іван Варченко, експерт з нацбезпеки,  військовослужбовець ЗСУ;
  • Марина Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Ярослав Макітра, політтехнолог;
  • Ірина Фріз, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Дмитро Запорожець, речник ОТУ "Луганськ" підполковник.

Як відомо, у суботу, 25 січня до Києва з офіційним візитом приїжджала президентка Молдови Майя Санду. Лідери країн обговорили енергетику.

Тоді Зеленський заявив, що Україна готова відправити свій персонал на електростанцію до Молдови, аби забезпечити збільшення потужностей й розділити гігавати між Україною, Молдовою та Придністров'ям. 

 

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08:30 Тихановська відповіла, як перемога в Україні змінить Білорусь

08:02 Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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