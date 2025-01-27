Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

У неділю, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" для підсилення командного складу на Донеччині.

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Теми ефіру

Україна пропонує Придністров'ю вугілля в обмін на електроенергію.

Скандал навколо Агенції оборонних закупівель: чи піде міністр оборони у відставку?

Створення Агентства національної єдності.

Гості ефіру

Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;

Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Іван Лозовий, юрист-міжнародник;

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Іван Варченко, експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ;

Марина Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Ярослав Макітра, політтехнолог;

Ірина Фріз, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Дмитро Запорожець, речник ОТУ "Луганськ" підполковник.

Як відомо, у суботу, 25 січня до Києва з офіційним візитом приїжджала президентка Молдови Майя Санду. Лідери країн обговорили енергетику.

Тоді Зеленський заявив, що Україна готова відправити свій персонал на електростанцію до Молдови, аби забезпечити збільшення потужностей й розділити гігавати між Україною, Молдовою та Придністров'ям.