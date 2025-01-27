Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

У неділю, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" для підсилення командного складу на Донеччині.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE
Теми ефіру
- Україна пропонує Придністров'ю вугілля в обмін на електроенергію.
- Скандал навколо Агенції оборонних закупівель: чи піде міністр оборони у відставку?
- Створення Агентства національної єдності.
Гості ефіру
- Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;
- Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;
- Іван Лозовий, юрист-міжнародник;
- Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Іван Варченко, експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ;
- Марина Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Ярослав Макітра, політтехнолог;
- Ірина Фріз, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Дмитро Запорожець, речник ОТУ "Луганськ" підполковник.
Як відомо, у суботу, 25 січня до Києва з офіційним візитом приїжджала президентка Молдови Майя Санду. Лідери країн обговорили енергетику.
Тоді Зеленський заявив, що Україна готова відправити свій персонал на електростанцію до Молдови, аби забезпечити збільшення потужностей й розділити гігавати між Україною, Молдовою та Придністров'ям.