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Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

27 июня 2025 г. 8:02

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Вопрос будущего членства Украины в Европейском Союзе снова оказался в центре внимания. На фоне позитивных сигналов из Брюсселя о готовности предоставить Украине долгосрочную политическую и финансовую поддержку, со стороны Венгрии прозвучало очередное заявление, которое фактически блокирует дальнейший прогресс на евроинтеграционном направлении.

Эфир Ранок.LIVE можно посмотреть по ссылке.

Гости эфира

  • авиаэксперт Богдан Долинц;
  • военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;
  • председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3 созыва (1998-2002 гг.), 4 созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк,;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • социолог Андрей Еременко;
  • заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина;
  • народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • общественный деятель, народный депутат 1-4 и 6-го созывов Тарас Стецькив.

Ранее мы писали, что уже на следующей неделе ЕС начнет переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Это произойдет во время саммита ЕС - Молдова в Кишиневе.

Мы также сообщали, что Словакия и Венгрия блокируют 18-й пакет санкций против России. Эти страны требуют от ЕС компенсации в 20 миллиардов евро.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Малоизвестные документы — сколько видов завещания можно написать

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