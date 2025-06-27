Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

Вопрос будущего членства Украины в Европейском Союзе снова оказался в центре внимания. На фоне позитивных сигналов из Брюсселя о готовности предоставить Украине долгосрочную политическую и финансовую поддержку, со стороны Венгрии прозвучало очередное заявление, которое фактически блокирует дальнейший прогресс на евроинтеграционном направлении.

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Гости эфира

авиаэксперт Богдан Долинц;

военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;

председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3 созыва (1998-2002 гг.), 4 созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк,;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

социолог Андрей Еременко;

заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина;

народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;

общественный деятель, народный депутат 1-4 и 6-го созывов Тарас Стецькив.

Ранее мы писали, что уже на следующей неделе ЕС начнет переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Это произойдет во время саммита ЕС - Молдова в Кишиневе.

Мы также сообщали, что Словакия и Венгрия блокируют 18-й пакет санкций против России. Эти страны требуют от ЕС компенсации в 20 миллиардов евро.