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Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2025 р. 08:02

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Питання майбутнього членства України в Європейському Союзі знову опинилося в центрі уваги. На фоні позитивних сигналів із Брюсселя щодо готовності надати Україні довгострокову політичну та фінансову підтримку, з боку Угорщини пролунала чергова заява, яка фактично блокує подальший прогрес на євроінтеграційному напрямку.
 

Ефір Ранок.LIVE можна подивитися за посиланням.

Гості ефіру

  • авіаексперт Богдан Долінц;
  • військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;
  • голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 рр.), народний депутат України 3 скликання (1998-2002 рр.), 4 скликання (2002-2005 рр.) Євген Жовтяк,;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина;
  • народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
  • громадський діяч, народний депутат 1-4 та 6-го скликань Тарас Стецьків.

Раніше ми писали, що вже наступного тижня ЄС розпочне перемовини про вступ Молдови до Європейського Союзу. Це відбудеться під час саміту ЄС — Молдова в Кишиневі. 

Ми також повідомляли, що Словаччина та Угорщина блокують 18-й пакет санкцій проти Росії. Ці країни вимагають від ЄС компенсації у 20 мільярдів євро. 

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08:20 Без зайвих боргів — як відмовитися від отриманого кредиту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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