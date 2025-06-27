Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

Питання майбутнього членства України в Європейському Союзі знову опинилося в центрі уваги. На фоні позитивних сигналів із Брюсселя щодо готовності надати Україні довгострокову політичну та фінансову підтримку, з боку Угорщини пролунала чергова заява, яка фактично блокує подальший прогрес на євроінтеграційному напрямку.



Ефір Ранок.LIVE можна подивитися за посиланням.

Гості ефіру

авіаексперт Богдан Долінц;

військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;

голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 рр.), народний депутат України 3 скликання (1998-2002 рр.), 4 скликання (2002-2005 рр.) Євген Жовтяк,;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

соціолог Андрій Єременко;

заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина;

народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

громадський діяч, народний депутат 1-4 та 6-го скликань Тарас Стецьків.

Раніше ми писали, що вже наступного тижня ЄС розпочне перемовини про вступ Молдови до Європейського Союзу. Це відбудеться під час саміту ЄС — Молдова в Кишиневі.

Ми також повідомляли, що Словаччина та Угорщина блокують 18-й пакет санкцій проти Росії. Ці країни вимагають від ЄС компенсації у 20 мільярдів євро.