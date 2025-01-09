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Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

9 января 2025 г. 13:00

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

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10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

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04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

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03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

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00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
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22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Спецпредставитель Трампа хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации. Тем временем у Байдена заявили, что там не успеют направить средства на помощь ВСУ суммой несколько миллиардов долларов, а Венгрия угрожает заблокировать Украине вступление в ЕС.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE

Эфир День.LIVE 9 января

В эфире День.LIVE 9 января ведущие Маргарита Стецюк и Павел Ковальчук обсудят ряд важных тем. В частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, почему спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог перенес свой визит в Украину. Тем временем администрация Байдена предлагает Франции руководить обеспечением военных потребностей Украины на ближайшие месяцы.

Тем временем во время открытия председательства Польши в ЕС аграрии в Варшаве готовят акции против импорта из Украины.  
Гости сегодняшнего эфира:

  • Вячеслав Потапенко, политический аналитик;
  • Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ;
  • Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 г.г.;
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Константин Матвиенко, политический эксперт.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с Путиным за поставки газа в страну.

Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Джо Байдена не успеет перечислить помощь Украине.

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13:39 Украинцам за границей обещают бронирование — какие условия

13:33 Скрыл 25 мллионов — НАПК взялась за одесского депутата

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:33 Аномально теплая зима в Харькове — прогноз погоды на завтра

13:17 Социальные квартиры — кто получит жилье от государства в 2025

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

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10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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