Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Спецпредставитель Трампа хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации. Тем временем у Байдена заявили, что там не успеют направить средства на помощь ВСУ суммой несколько миллиардов долларов, а Венгрия угрожает заблокировать Украине вступление в ЕС.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE
Эфир День.LIVE 9 января
В эфире День.LIVE 9 января ведущие Маргарита Стецюк и Павел Ковальчук обсудят ряд важных тем. В частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, почему спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог перенес свой визит в Украину. Тем временем администрация Байдена предлагает Франции руководить обеспечением военных потребностей Украины на ближайшие месяцы.
Тем временем во время открытия председательства Польши в ЕС аграрии в Варшаве готовят акции против импорта из Украины.
Гости сегодняшнего эфира:
- Вячеслав Потапенко, политический аналитик;
- Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ;
- Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 г.г.;
- Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
- Константин Матвиенко, политический эксперт.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с Путиным за поставки газа в страну.
Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Джо Байдена не успеет перечислить помощь Украине.