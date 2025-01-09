Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Спецпредставитель Трампа хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации. Тем временем у Байдена заявили, что там не успеют направить средства на помощь ВСУ суммой несколько миллиардов долларов, а Венгрия угрожает заблокировать Украине вступление в ЕС.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE

Эфир День.LIVE 9 января

В эфире День.LIVE 9 января ведущие Маргарита Стецюк и Павел Ковальчук обсудят ряд важных тем. В частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, почему спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог перенес свой визит в Украину. Тем временем администрация Байдена предлагает Франции руководить обеспечением военных потребностей Украины на ближайшие месяцы.

Тем временем во время открытия председательства Польши в ЕС аграрии в Варшаве готовят акции против импорта из Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

Вячеслав Потапенко, политический аналитик;

Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ;

Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 г.г.;

Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Константин Матвиенко, политический эксперт.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с Путиным за поставки газа в страну.

Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Джо Байдена не успеет перечислить помощь Украине.