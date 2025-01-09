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Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

09 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

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10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

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04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

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03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Спецпредставник Трампа хоче вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації. Тим часом у Байдена заявили, що там не встигнуть направити кошти на допомогу ЗСУ сумою кілька мільярдів доларів, а Угорщина погрожує заблокувати Україні вступ до ЄС.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE

Ефір День.LIVE 9 січня

В ефірі День.LIVE 9 січня ведучі Маргарита Стецюк та Павло Ковальчук обговорять низку важливих тем. Зокрема, народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, чому спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог переніс свій візит до України. Тим часом адміністрація Байдена пропонує Франції керувати забезпеченням воєнних потреб України на найближчі місяці.

Тим часом під час відкриття головування Польщі в ЄС аграрії у Варшаві готують акції проти імпорту з України.
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик;
  • Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ;
  • Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що домовився з Путіним за постачання газу в країну. 

Також речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація Джо Байдена не встигне перерахувати допомогу Україні. 

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14:24 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

14:21 Лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України

14:11 Тимчасова непридатність без ВЛК — чи можливо це

14:08 США виділяє новий пакет допомоги для України на 500 млн доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:59 Інвалідність одеських прокурорів — що виявила перевірка

13:52 У Києві посадовець вимагав гроші за розмитнення морепродуктів

13:41 Збільшилась кількість загиблих через масштабні пожежі у США

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

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03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

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