Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Спецпредставник Трампа хоче вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації. Тим часом у Байдена заявили, що там не встигнуть направити кошти на допомогу ЗСУ сумою кілька мільярдів доларів, а Угорщина погрожує заблокувати Україні вступ до ЄС.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE

Ефір День.LIVE 9 січня

В ефірі День.LIVE 9 січня ведучі Маргарита Стецюк та Павло Ковальчук обговорять низку важливих тем. Зокрема, народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, чому спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог переніс свій візит до України. Тим часом адміністрація Байдена пропонує Франції керувати забезпеченням воєнних потреб України на найближчі місяці.

Тим часом під час відкриття головування Польщі в ЄС аграрії у Варшаві готують акції проти імпорту з України.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик;

Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ;

Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;

Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Костянтин Матвієнко, політичний експерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що домовився з Путіним за постачання газу в країну.

Також речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація Джо Байдена не встигне перерахувати допомогу Україні.