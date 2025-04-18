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Сделка о полезных ископаемых и условия Трампа — эфир Ранок.LIVE

Сделка о полезных ископаемых и условия Трампа — эфир Ранок.LIVE

18 апреля 2025 г. 8:00

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Украина подписала Меморандум о соглашении по добыче полезных ископаемых. Между тем Дональд Трамп хочет поставить крайний срок для установления перемирия между США и Украиной.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 18 апреля

  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, военно-политический обозреватель;
  • Андрей Назаренко, подполковник, командир батальона беспилотных систем 72 ОМБр;
  • Анастасия Кривенко, кандидат исторических наук по этнологии, старший научный сотрудник института народоведения НАН Украины, заведующая отделом этнографии Музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого;
  • Зорян Шкиряк, советник министра МВД Украины 2014-2021 гг;
  • Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Виктор Прошкин, военный капеллан, подполковник капелланской службы;
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Руслана Лыжичко, певица, общественный деятель.

Напомним, Дональд Трамп резко изменил риторику относительно политики Украины. В частности, он заявил, что уже не считает Владимира Зеленского виновным в войне, а также не стал комментировать информацию о том, что Китай поставляет России оружие или компоненты для него.

Также Дональд Трамп назвал дату, когда Украина и США должны подписать соглашение о полезных ископаемых.

Тем временем Германия передала Украине очередной пакет помощи на нужды ВСУ — какая техника и оружие туда вошла.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона