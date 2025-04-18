Сделка о полезных ископаемых и условия Трампа — эфир Ранок.LIVE

Украина подписала Меморандум о соглашении по добыче полезных ископаемых. Между тем Дональд Трамп хочет поставить крайний срок для установления перемирия между США и Украиной.
Об этом и не только смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 18 апреля
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, военно-политический обозреватель;
- Андрей Назаренко, подполковник, командир батальона беспилотных систем 72 ОМБр;
- Анастасия Кривенко, кандидат исторических наук по этнологии, старший научный сотрудник института народоведения НАН Украины, заведующая отделом этнографии Музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого;
- Зорян Шкиряк, советник министра МВД Украины 2014-2021 гг;
- Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Виктор Прошкин, военный капеллан, подполковник капелланской службы;
- Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
- Руслана Лыжичко, певица, общественный деятель.
Напомним, Дональд Трамп резко изменил риторику относительно политики Украины. В частности, он заявил, что уже не считает Владимира Зеленского виновным в войне, а также не стал комментировать информацию о том, что Китай поставляет России оружие или компоненты для него.
Также Дональд Трамп назвал дату, когда Украина и США должны подписать соглашение о полезных ископаемых.
Тем временем Германия передала Украине очередной пакет помощи на нужды ВСУ — какая техника и оружие туда вошла.