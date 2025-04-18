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Угода про корисні копалини та умови Трампа — ефір Ранок.LIVE

Угода про корисні копалини та умови Трампа — ефір Ранок.LIVE

18 квітня 2025 р. 08:00

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Угода про корисні копалини та умови Трампа — ефір Ранок.LIVE

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Україна підписала Меморандум про угоду щодо видобутку корисних копалин. Тим часом Дональд Трамп хоче поставити крайній термін для встановлення перемир'я між США та Україною.

Про це і не тільки дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 18 квітня

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, військово-політичний оглядач;
  • Андрій Назаренко, підполковник, командир батальйону безпілотних систем 72 ОМБр;
  • Анастасія Кривенко, кандидатка історичних наук з етнології, старша наукова співробітниця інституту народознавства НАН України, завідувачка відділу етнографії Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького;
  • Зорян Шкіряк, радник міністра МВС України 2014-2021 рр.;
  • Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка від партії "Слуга Народу ", голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Віктор Прошкін, військовий капелан, підполковник капеланської служби;
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Руслана Лижичко, співачка, громадська діячка.

Нагадаємо, Дональд Трамп різко змінив риторику щодо політики України. Зокрема, він заявив, що вже не вважає Володимира Зеленського винним у війні, а також не став коментувати інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю чи компоненти для неї.

Також Дональд Трамп назвав дату, коли Україна та США мають підписати угоду про корисні копалини.

Тим часом Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги на потреби ЗСУ — яка техніка та зброя туди увійшла

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08:53 Єрмак під час візиту в Париж подякував Макрону — що сказав

08:50 У Нафтогазі попередили, кому загрожує втрата знижки на газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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