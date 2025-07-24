Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

Российские захватчики обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами в четверг, 24 июля. В результате обстрела пострадали 18 человек.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

Ключевые темы эфира День.LIVE

Вместе с гостями в студии Новини.LIVE поговорим о следующем:

удар РФ по Харькову и массированная атака на Одессу;

договоренность между Украиной и РФ в Стамбуле обменять еще более 1200 военнопленных с каждой стороны.

В обсуждении примут участие:

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

политолог Петр Олещук;

первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц.

Напомним, что россияне атаковали центр Харькова, где попали по многоэтажке. Спасатели достают из-под завалов людей.

На российские удары по городу отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, глава государства обнародовал кадры последствий обстрела.