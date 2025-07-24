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Главная arrow Відео arrow Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE arrow
Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

24 июля 2025 г. 13:06

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17:50 Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

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13:19 Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

Российские захватчики обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами в четверг, 24 июля. В результате обстрела пострадали 18 человек.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

Ключевые темы эфира День.LIVE

Вместе с гостями в студии Новини.LIVE поговорим о следующем:

  • удар РФ по Харькову и массированная атака на Одессу;
  • договоренность между Украиной и РФ в Стамбуле обменять еще более 1200 военнопленных с каждой стороны.

В обсуждении примут участие:

  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
  • политолог Петр Олещук;
  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц.

Напомним, что россияне атаковали центр Харькова, где попали по многоэтажке. Спасатели достают из-под завалов людей.

На российские удары по городу отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, глава государства обнародовал кадры последствий обстрела.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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