Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE

Російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами в четвер, 24 липня. Внаслідок обстрілу постраждало 18 людей.
Про це та не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Ключові теми ефіру День.LIVE
Разом із гостями у студії Новини.LIVE поговоримо про таке:
- удар РФ по Харкову та масована атака на Одесу;
- домовленість між Україною та РФ у Стамбулі обміняти ще понад 1200 військовополонених з кожного боку.
В обговоренні візьмуть участь:
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
- політолог Петро Олещук;
- перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
- народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
- експерт з економічних питань Олег Саркіц.
Нагадаємо, що росіяни атакували центр Харкова, де поцілили по багатоповерхівці. Рятувальники дістають з-під завалів людей.
На російські удари по місту відреагував президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави оприлюднив кадри наслідків обстрілу.