Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE

Російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами в четвер, 24 липня. Внаслідок обстрілу постраждало 18 людей.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ключові теми ефіру День.LIVE

Разом із гостями у студії Новини.LIVE поговоримо про таке:

удар РФ по Харкову та масована атака на Одесу;

домовленість між Україною та РФ у Стамбулі обміняти ще понад 1200 військовополонених з кожного боку.

В обговоренні візьмуть участь:

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

політолог Петро Олещук;

перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;

народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;

експерт з економічних питань Олег Саркіц.

Нагадаємо, що росіяни атакували центр Харкова, де поцілили по багатоповерхівці. Рятувальники дістають з-під завалів людей.

На російські удари по місту відреагував президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави оприлюднив кадри наслідків обстрілу.