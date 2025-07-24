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Головна arrow Відео arrow Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE arrow
Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE

Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE

24 липня 2025 р. 13:06

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Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE

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Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

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Переговори в Стамбулі та Patriot для України — ефір Вечір.LIVE

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Переговори з Росією та купівля зброї для України — ефір День.LIVE

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Новий пакет допомоги від Німеччини — ефір Ранок.LIVE

22 липня 2025
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Як МВФ рятуватиме бюджет України і заява Трампа — ефір Вечір.LIVE

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Нова заява Франції та переговори з Росією — ефір День.LIVE

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Вплив Трампа на Путіна та зброя від США — ефір Ранок.LIVE

21 липня 2025
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Результати Рамштайну та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:06 Удар КАБ по Харкову та анонс обміну 1200 на 1200 — ефір День.LIVE

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08:00 Новий обмін полоненими та переговори у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

23 липня 2025
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19:00 Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

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17:50 Переговори в Стамбулі та Patriot для України — ефір Вечір.LIVE

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13:19 Переговори з Росією та купівля зброї для України — ефір День.LIVE

Російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами в четвер, 24 липня. Внаслідок обстрілу постраждало 18 людей. 

Про це та не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ключові теми ефіру День.LIVE

Разом із гостями у студії Новини.LIVE поговоримо про таке:

  • удар РФ по Харкову та масована атака на Одесу;
  • домовленість між Україною та РФ у Стамбулі обміняти ще понад 1200 військовополонених з кожного боку.

В обговоренні візьмуть участь:

  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
  • політолог Петро Олещук;
  • перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • народний депутат, "Слуга Народу",  комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • народний депутат України пʼяти скликань ВРУ,  2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • експерт з економічних питань  Олег Саркіц.

Нагадаємо, що росіяни атакували центр Харкова, де поцілили по багатоповерхівці. Рятувальники дістають з-під завалів людей.

На російські удари по місту відреагував президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави оприлюднив кадри наслідків обстрілу.

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13:26 СБУ запобігла теракту в центрі Києва — що відомо

13:16 Обстріл Харкова — кількість постраждалих зросла вдвічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:13 РФ випустила по Україні ракети та понад 100 дронів — що збила ППО

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