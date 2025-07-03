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Удар по ТЦК и возможный разговор с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Удар по ТЦК и возможный разговор с Трампом — эфир Вечір.LIVE

3 июля 2025 г. 17:51

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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут обсудить прекращение поставок некоторых ключевых видов оружия из Соединенных Штатов в Киев во время телефонного разговора. Это произойдет уже 4 июля.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Также гости обсудят следующие вопросы:

  • Зеленский приехал в Данию на церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС;
  • ЕС продолжит поддерживать Украину несмотря на паузу в помощи США, — Еврокомиссия;
  • Трамп и Зеленский 4 июля могут обсудить приостановление американской военной помощи, — Politico;
  • Планируем произвести сотни тысяч БпЛА уже в этом году. Сегодня мы подписываем документ о ко-продакшн между Украиной и США, — Зеленский;
  • В Кремле заявили, что якобы приостановление поставок американского вооружения Украине приблизит окончание войны.

Гостями эфира Вечер.LIVE стали:

  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • майор ВСУ, позывной "Академик", соучредитель центра подготовки операторов БПЛА "Академия Дронариум" и центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Андрей Гнатуш;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер.

Напомним, что ранее Дональд Трамп выступил с комментарием относительно войны в Украине. Особенно он обратил внимание на ситуацию на Сумщине.

В Полтаве завершен разбор завалов после дронового удара, который 3 июля пришелся по территориальному центру комплектования и социальной поддержки. По последним официальным данным, в результате атаки погибли два человека, еще 47 получили ранения разной степени тяжести.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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