Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE arrow
Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

03 липня 2025 р. 17:51

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

2 липня 2025
Text

Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Text

Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Text

Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Text

Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

Text

Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

1 липня 2025
Text

Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

2 липня 2025
Text

21:49 Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Text

20:05 Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть обговорити припинення поставок деяких ключових видів зброї зі Сполучених Штатів до Києва під час телефонної розмови. Це станеться вже 4 липня.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Також гості обговорять такі питання:

  • Зеленський приїхав до Данії на церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС; 
  • ЄС продовжить підтримувати Україну попри паузу в допомозі США, — Єврокомісія;
  • Трамп і Зеленський 4 липня можуть обговорити призупинення американської військової допомоги, — Politico;
  • Плануємо виробити сотні тисяч БпЛА уже цього року. Сьогодні ми підписуємо документ про ко-продакшн між Україною та США, — Зеленський;
  • У Кремлі заявили, що нібито призупинення постачань американського озброєння Україні наблизить закінчення війни.

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали:

  •  кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • майор ЗСУ, позивний "Академік", співзасновник центру підготовки операторів БПЛА "Академія Дронаріум" і центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Андрій Гнатуш;
  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
  • авіаексперт Богдан Долінце;
  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп виступив із коментарем щодо війни в Україні. Особливо він звернув увагу на ситуацію на Сумщині.

У Полтаві завершено розбір завалів після дронового удару, який 3 липня припав по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. За останніми офіційними даними, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 47 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:27 Працівники ТЦК у Запоріжжі "відмазали" від армії 1500 ухилянтів

21:56 Чи можна отримати кілька штрафів за порушення мобілізації

21:49 Дронова атака на Київ — уламки впали на житловий будинок

21:36 Один із КПП працюватиме з обмеженнями — деталі від ДПСУ

21:17 Помер зірка "Вбити Білла" Майкл Медсен — що трапилось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:10 У Києві знову чутно вибухи — що відомо

20:59 Сирський відповів на допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини

20:57 Розмова Трампа і Путіна — стали відомі деталі

20:44 Росіяни атакували Київ — уламки дрона впали в одному з районів

20:21 В Єврораді заявили, що Україна досягла умов для інтеграції з ЄС

22:27 Працівники ТЦК у Запоріжжі "відмазали" від армії 1500 ухилянтів

21:56 Чи можна отримати кілька штрафів за порушення мобілізації

21:49 Дронова атака на Київ — уламки впали на житловий будинок

21:36 Один із КПП працюватиме з обмеженнями — деталі від ДПСУ

21:17 Помер зірка "Вбити Білла" Майкл Медсен — що трапилось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:10 У Києві знову чутно вибухи — що відомо

20:59 Сирський відповів на допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини

20:57 Розмова Трампа і Путіна — стали відомі деталі

20:44 Росіяни атакували Київ — уламки дрона впали в одному з районів

20:21 В Єврораді заявили, що Україна досягла умов для інтеграції з ЄС

18:44 Що з укриттями в Одесі на 4-му році війни

06:32 Військовий не згоден з рішенням ВЛК — як діяти в суді

2 липня

18:47 Звільнення зі служби — з якими проблемами стикаються військові

1 липня

19:43 Курортний сезон в Одесі — інспекція Аркадії

06:21 Інститут Святого Гавриїла — нові голоси у Вашингтоні

30 червня

22:33 Зносити чи ні пам'ятник Пушкіну в Одесі — що думають містяни

27 червня

19:44 Жнива на Одещині — які перспективи цьогорічного врожаю

06:33 Чи потрібен переклад російських пісень — що думають одесити

26 червня

19:47 Як Молдова поступово повертає контроль над Придністров’ям

25 червня

19:44 Абрикоси, черешні й перші кавуни — ціни на "Новому базарі"

Text

17:51 Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

2 липня
Text

21:49 Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Text

20:05 Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Відео по темі

Всі відео
Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

03 липня 2025 р. 13:16
Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

03 липня 2025 р. 08:00
Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

02 липня 2025 р. 21:49
Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

02 липня 2025 р. 20:05
Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

02 липня 2025 р. 19:00
Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

02 липня 2025 р. 17:50
Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

02 липня 2025 р. 13:19
Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

02 липня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації