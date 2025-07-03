Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть обговорити припинення поставок деяких ключових видів зброї зі Сполучених Штатів до Києва під час телефонної розмови. Це станеться вже 4 липня.

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Ефір Вечір.LIVE

Також гості обговорять такі питання:

Зеленський приїхав до Данії на церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС;

ЄС продовжить підтримувати Україну попри паузу в допомозі США, — Єврокомісія;

Трамп і Зеленський 4 липня можуть обговорити призупинення американської військової допомоги, — Politico;

Плануємо виробити сотні тисяч БпЛА уже цього року. Сьогодні ми підписуємо документ про ко-продакшн між Україною та США, — Зеленський;

У Кремлі заявили, що нібито призупинення постачань американського озброєння Україні наблизить закінчення війни.

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали:

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

майор ЗСУ, позивний "Академік", співзасновник центру підготовки операторів БПЛА "Академія Дронаріум" і центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Андрій Гнатуш;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;

авіаексперт Богдан Долінце;

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп виступив із коментарем щодо війни в Україні. Особливо він звернув увагу на ситуацію на Сумщині.

У Полтаві завершено розбір завалів після дронового удару, який 3 липня припав по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. За останніми офіційними даними, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 47 отримали поранення різного ступеня тяжкості.