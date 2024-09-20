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Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

20 сентября 2024 г. 17:58

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17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

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16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

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11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

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11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

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09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

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08:00Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

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22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

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19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

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16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

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08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

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Гостями студии Вечір.LIVE стали политический эксперт Дмитрий Васильев, нардеп Елизавета Ясько, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, политолог-международник Андрей Бузаров, журналист Василий Пехньо и общественный деятель Юрий Рашкин. В частности, они обсудят удар украинских бойцов по российскому складу боеприпасов в Тверской области.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят приезд главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев и введение Президентом Украины Владимиром Зеленским новых санкций против РФ, Ирана и Китая.

Они также прокомментируют загрязненность воздуха в Киеве и атаку российских оккупантов на дом с людьми пожилого возраста в Сумской области.

Напомним, 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.

Также качество воздуха в Киеве еще ухудшилось. Утром 20 сентября столичные власти предупредили горожан о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

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18:27 В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

18:03 В части поездов Укрзализныци появился Wi-Fi

18:01 В Николаеве будут судить дезертира, воюющего против Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:40 Оккупанты КАБами атаковали Харьков — есть пострадавшие

17:36 Синоптики предупредили жителей Львова о резком изменении погоды завтра

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

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19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета