Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали политический эксперт Дмитрий Васильев, нардеп Елизавета Ясько, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, политолог-международник Андрей Бузаров, журналист Василий Пехньо и общественный деятель Юрий Рашкин. В частности, они обсудят удар украинских бойцов по российскому складу боеприпасов в Тверской области.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят приезд главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев и введение Президентом Украины Владимиром Зеленским новых санкций против РФ, Ирана и Китая.

Они также прокомментируют загрязненность воздуха в Киеве и атаку российских оккупантов на дом с людьми пожилого возраста в Сумской области.

Напомним, 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.

Также качество воздуха в Киеве еще ухудшилось. Утром 20 сентября столичные власти предупредили горожан о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.