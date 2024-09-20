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Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

20 вересня 2024 р. 17:58

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17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

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17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

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Гостями студії Вечір.LIVE стали політичний експерт Дмитро Васильєв, нардеп Єлизавета Ясько, голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, політолог-міжнародник Андрій Бузаров, журналіст Василь Пехньо та громадський діяч Юрій Рашкін. Зокрема, вони обговорять удар українських бійців по російському складу боєприпасів у Тверській області.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять приїзд глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва та запровадження Президентом України Володимиром Зеленським нових санкцій проти РФ, Ірану і Китаю.

Вони також прокоментують забрудненість повітря у Києві та атаку російських окупантів на будинок з людьми літнього віку на Сумщині.

Нагадаємо, 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.

Також якість повітря в Києві ще більш погіршилася. Зранку 20 вересня столична влада попередила містян про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце. 

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18:29 Захист енергетики та посилення обороноздатності — Зеленський провів Ставку

18:27 У лікарні Запоріжжя пролунав вибух — пацієнт приніс вибуховий пристрій

18:03 В частині потягів Укрзалізниці з'явився Wi-Fi

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:01 У Миколаєві судитимуть дезертира, який воює проти України

17:40 Окупанти КАБами атакували Харків — є постраждалі

17:36 Синоптики попередили жителів Львова про різку зміну погоди завтра

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13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

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11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

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08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

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