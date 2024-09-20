Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали політичний експерт Дмитро Васильєв, нардеп Єлизавета Ясько, голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, політолог-міжнародник Андрій Бузаров, журналіст Василь Пехньо та громадський діяч Юрій Рашкін. Зокрема, вони обговорять удар українських бійців по російському складу боєприпасів у Тверській області.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять приїзд глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва та запровадження Президентом України Володимиром Зеленським нових санкцій проти РФ, Ірану і Китаю.

Вони також прокоментують забрудненість повітря у Києві та атаку російських окупантів на будинок з людьми літнього віку на Сумщині.

Нагадаємо, 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.

Також якість повітря в Києві ще більш погіршилася. Зранку 20 вересня столична влада попередила містян про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.