Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Российская оккупационная армия 27 сентября ударила по отделению полиции в Кривом Роге, есть пострадавшие. Кроме того, во время ночной атаки на Украину в Румынии объявляли воздушную тревогу из-за российских беспилотников на границе.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
Что будут обсуждать эксперты
Во время эфира гости обсудят:
- в Кривом Роге россияне попали в здание полицейского управления, — Нацполиция;
- известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в результате удара РФ по Кривому Рогу;
- в Румынии объявляли тревогу из-за российских беспилотников на границе с Украиной;
- в Курской области воюет ФСБ — Институт изучения войны;
- россияне увеличили число ракетоносителей в Черном море.
Кто стал гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Денис Попович — военный аналитик
- Роман Лихачев — военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранов;
- Владимир Горковенко — украинский политик и чиновник, бывший журналист.
Напомним, утром 27 сентября взрывы также раздавались в Кривом Роге. Как выяснилось, россияне ударили ракетой по управлению полиции в городе. Есть пострадавшие. Под завалами люди. Вероятно, есть погибшие.
Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.