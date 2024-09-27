Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Российская оккупационная армия 27 сентября ударила по отделению полиции в Кривом Роге, есть пострадавшие. Кроме того, во время ночной атаки на Украину в Румынии объявляли воздушную тревогу из-за российских беспилотников на границе.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Что будут обсуждать эксперты

Во время эфира гости обсудят:

в Кривом Роге россияне попали в здание полицейского управления, — Нацполиция;

известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в результате удара РФ по Кривому Рогу;

в Румынии объявляли тревогу из-за российских беспилотников на границе с Украиной;

в Курской области воюет ФСБ — Институт изучения войны;

россияне увеличили число ракетоносителей в Черном море.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Денис Попович — военный аналитик

Роман Лихачев — военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранов;

Владимир Горковенко — украинский политик и чиновник, бывший журналист.

Напомним, утром 27 сентября взрывы также раздавались в Кривом Роге. Как выяснилось, россияне ударили ракетой по управлению полиции в городе. Есть пострадавшие. Под завалами люди. Вероятно, есть погибшие.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.