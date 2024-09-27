Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Російська окупаційна армія 27 вересня вдарила по відділку поліції у Кривому Розі, є постраждалі. Крім того, під час нічної атаки на Україну, в Румунії оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники на кордоні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Що обговорюватимуть експерти

Під час ефіру гості обговорять:

у Кривому Розі росіяни влучили в будівлю поліцейського управління, — Нацполіція;

відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу;

у Румунії оголошували тривогу через російські безпілотники на кордоні з Україною;

в Курській області воює ФСБ, — Інститут вивчення війни;

росіяни збільшили число ракетоносіїв у Чорному морі.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Денис Попович — військовий аналітик

Роман Лихачов — військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранів;

Володимир Горковенко — український політик та чиновник, колишній журналіст.

Нагадаємо, зранку 27 вересня вибухи також лунали у Кривому Розі. Як з'ясувалося, росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в місті. Є постраждали. Під завалами люди. Ймовірно, є загиблі.

Крім того, сьогодні окупанти атакували Ізмаїл. Загарбники запускали ударні безпілотники по півдню Одеської області.