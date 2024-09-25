Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время 79-й Генеральной Ассамблеи ООН выступил за территориальную целостность Украины. Стало известно, какие еще позиции имеют другие страны по прекращению войны России и Украины.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:
- Что говорили об Украине в Генассамблее ООН.
- Удар России по Харькову.
- Ситуация вокруг Угледара.
Гостями эфира сегодня стали:
- спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- авиаэксперт Богдан Долинце;
- глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 г.г.) Алексей Кучеренко;
- дипломат Александр Левченко;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко;
- офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил, что второй Саммит мира должен положить конец войне в Украине.
Ранее Президент сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов.