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Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
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21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

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17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

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13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

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13:00Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

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12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

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12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

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11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
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21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

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Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

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12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время 79-й Генеральной Ассамблеи ООН выступил за территориальную целостность Украины. Стало известно, какие еще позиции имеют другие страны по прекращению войны России и Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:

  • Что говорили об Украине в Генассамблее ООН.
  • Удар России по Харькову.
  • Ситуация вокруг Угледара.

Гостями эфира сегодня стали:

  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 г.г.) Алексей Кучеренко;
  • дипломат Александр Левченко;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко;
  • офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил, что второй Саммит мира должен положить конец войне в Украине.

Ранее Президент сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов.

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08:02 На Черниговщине женщина сливала в Viber местонахождение ТЦК — что решил суд

08:00 Денежная помощь для уязвимых граждан — где выплачивают по 3,6 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:54 Было слышно "хлопки" — в Москве загорелся склад с автозапчастями

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