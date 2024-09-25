Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час 79-ї Генеральної Асамблеї ООН виступив за територіальну цілісність України. Стало відомо, які ще позиції мають інші країни щодо припинення війни Росії та України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

Що казали про Україну на Генасамблеї ООН.

Удар Росії по Харкову.

Ситуація навколо Вугледару.

Гостями ефіру сьогодні стали:

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

авіаексперт Богдан Долінце;

голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 р.р.) Олексій Кучеренко;

дипломат Олександр Левченко;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко;

офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час промови на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що другий Саміт миру має покласти край війні в Україні.

Раніше Президент повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів.