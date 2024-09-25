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Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
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21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

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17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

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12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час 79-ї Генеральної Асамблеї ООН виступив за територіальну цілісність України. Стало відомо, які ще позиції мають інші країни щодо припинення війни Росії та України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

  • Що казали про Україну на Генасамблеї ООН.
  • Удар Росії по Харкову.
  • Ситуація навколо Вугледару.

Гостями ефіру сьогодні стали:

  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • авіаексперт Богдан Долінце;
  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 р.р.) Олексій Кучеренко;
  • дипломат Олександр Левченко;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко;
  • офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час промови на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що другий Саміт миру має покласти край війні в Україні.

Раніше Президент повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. 

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08:37 Компенсації за відпустки під час війни — умови у 2024 році

08:30 Окупанти обстріляли житлові будинки у Запоріжжі — є поранені (фото)

Новина з відео

08:30 Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати

08:20 Понад 1200 окупантів — у Генштабі оприлюднили нові дані втрат ворога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:17 Глава МАГАТЕ зробив тривожну заяву щодо Ірану та ядерної зброї

08:14 Атаки України на склади окупантів — в ISW пояснили, як Захід допомагає Росії

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