Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час 79-ї Генеральної Асамблеї ООН виступив за територіальну цілісність України. Стало відомо, які ще позиції мають інші країни щодо припинення війни Росії та України.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:
- Що казали про Україну на Генасамблеї ООН.
- Удар Росії по Харкову.
- Ситуація навколо Вугледару.
Гостями ефіру сьогодні стали:
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- авіаексперт Богдан Долінце;
- голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 р.р.) Олексій Кучеренко;
- дипломат Олександр Левченко;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко;
- офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час промови на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що другий Саміт миру має покласти край війні в Україні.
Раніше Президент повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів.