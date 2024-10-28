Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Враг нанес мощный удар по трем районам Харькова, среди пострадавших есть дети. Также президент Владимир Зеленский дал большое интервью изданию Times of India. В частности, он рассказал, какой видит роль этого государства в деле завершения агрессивной войны Российской Федерации против нашего государства.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 28 октября

Пострадали дети: враг нанес удар по 3 районам Харькова;

Реформа продолжается: какое учреждение будет выполнять функции центральной МСЭК;

Зеленский дал большое интервью Times of India.

Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Российские кафиры этой ночью ударили авиабомбой по девятиэтажке в Холодногорском районе Харькова. Пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.