Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Ворог завдав потужного удару по трьох районах Харкова, серед постраждалих є діти. Також Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Times of India. Зокрема, він розповів, якою бачить роль цієї держави у справі завершення агресивної війни Російської Федерації проти нашої держави.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 28 жовтня

Постраждали діти: ворог завдав удару по 3 районах Харкова;

Реформа продовжується: яка установа виконуватиме функції центральної МСЕК;

Зеленський дав велике інтерв'ю для Times of India.

Раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Російські окупанти цієї ночі вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Холодногірському районі Харкова. Постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина.