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Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

28 жовтня 2024 р. 20:00

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20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

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18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

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18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

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17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

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13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

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13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

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12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

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20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Ворог завдав потужного удару по трьох районах Харкова, серед постраждалих є діти. Також Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Times of India. Зокрема, він розповів, якою бачить роль цієї держави у справі завершення агресивної війни Російської Федерації проти нашої держави.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 28 жовтня

  • Постраждали діти: ворог завдав удару по 3 районах Харкова;
  • Реформа продовжується: яка установа виконуватиме функції центральної МСЕК;
  • Зеленський дав велике інтерв'ю для Times of India.

Раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою. 

Російські окупанти цієї ночі вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Холодногірському районі Харкова. Постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина.

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20:49 Кабмін затвердив зміни для посилення військового обліку, — Умєров

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:45 Відправка військ КНДР на війну проти України — Байден відреагував

20:34 Поліція показала перші хвилини після удару КАБ по Харкову

20:20 Синоптики попередили українців про небезпечну погоду завтра

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18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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