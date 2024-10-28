Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Ворог завдав потужного удару по трьох районах Харкова, серед постраждалих є діти. Також Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Times of India. Зокрема, він розповів, якою бачить роль цієї держави у справі завершення агресивної війни Російської Федерації проти нашої держави.
Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".
Головні новини за 28 жовтня
- Постраждали діти: ворог завдав удару по 3 районах Харкова;
- Реформа продовжується: яка установа виконуватиме функції центральної МСЕК;
- Зеленський дав велике інтерв'ю для Times of India.
Раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.
Російські окупанти цієї ночі вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Холодногірському районі Харкова. Постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина.