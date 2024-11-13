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Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

13 ноября 2024 г. 13:16

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

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22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
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22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

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22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Россия атаковала Харьков новым типом беспилотника и когда могут состояться выборы в Украине. А также подрыв автомобиля с капитаном Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом и многом другом будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 13 ноября.

Эфир День.LIVE 13 ноября 

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • РФ ударила по Харькову новым типом беспилотного летательного аппарата "Молния" - комментарий прокуратуры;
  • выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 — The Economist;
  • в оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота РФ;
  • украинской армии приходится использовать американские танки в пехотных маневрах из-за нехватки людей — Sky News;
  • расформирование ТЦК дало бы не менее 50 тысяч военных на фронт — Безуглая.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • экономист, финансист Сергей Фурса.

Напомним, в Харькове 13 ноября российский дрон попал в многоквартирный дом. Обошлось без жертв, два человека пострадали.

Ранее Новини.LIVE писали, что 12 ноября оккупанты ударили по Харькову новым типом дрона "Молния". В результате очередной атаки пострадали гражданские и повреждены жилые дома в Салтовском и Слободском районах.

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13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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