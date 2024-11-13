Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Россия атаковала Харьков новым типом беспилотника и когда могут состояться выборы в Украине. А также подрыв автомобиля с капитаном Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом и многом другом будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 13 ноября.

Эфир День.LIVE 13 ноября

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

РФ ударила по Харькову новым типом беспилотного летательного аппарата "Молния" - комментарий прокуратуры;

выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 — The Economist;

в оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота РФ;

украинской армии приходится использовать американские танки в пехотных маневрах из-за нехватки людей — Sky News;

расформирование ТЦК дало бы не менее 50 тысяч военных на фронт — Безуглая.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;

член Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

экономист, финансист Сергей Фурса.

Напомним, в Харькове 13 ноября российский дрон попал в многоквартирный дом. Обошлось без жертв, два человека пострадали.

Ранее Новини.LIVE писали, что 12 ноября оккупанты ударили по Харькову новым типом дрона "Молния". В результате очередной атаки пострадали гражданские и повреждены жилые дома в Салтовском и Слободском районах.