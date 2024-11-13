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Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

13 листопада 2024 р. 13:16

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

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22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

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22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Росія атакувала Харків новим типом безпілотником та коли можуть відбутися вибори в Україні. А також підрив автівки з капітаном Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Про це та багато іншого говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 13 листопада. 

Ефір День.LIVE 13 листопада

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • РФ вдарила по Харкову новим типом безпілотного літального апарата "Молнія";
  • вибори в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року, — The Economist;
  • в окупованому Севастополі підірвали автівку з капітаном Чорноморського флоту рф;
  • українській армії доводиться використовувати американські танки в піхотних маневрах через брак людей, — Sky News;
  • розформування ТЦК дало б щонайменше 50 тисяч військових на фронт, — Безугла.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "Слуга Народу" Богдан Кицак;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса. 

Нагадаємо, у Харкові 13 листопада російський дрон влучив у багатоквартирний будинок. Обійшлося без жертв, двоє людей постраждали.

Раніше Новини.LIVE писали, що 12 листопада окупанти вдарили по Харкову новим типом дрона "Молнія". Внаслідок чергової атаки постраждали цивільні та пошкоджено житлові будинки в Салтівському та Слобідському районах міста.  

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15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

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