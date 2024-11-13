Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Росія атакувала Харків новим типом безпілотником та коли можуть відбутися вибори в Україні. А також підрив автівки з капітаном Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Про це та багато іншого говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 13 листопада.

Ефір День.LIVE 13 листопада

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

РФ вдарила по Харкову новим типом безпілотного літального апарата "Молнія";

вибори в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року, — The Economist;

в окупованому Севастополі підірвали автівку з капітаном Чорноморського флоту рф;

українській армії доводиться використовувати американські танки в піхотних маневрах через брак людей, — Sky News;

розформування ТЦК дало б щонайменше 50 тисяч військових на фронт, — Безугла.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "Слуга Народу" Богдан Кицак;

член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

економіст, фінансист Сергій Фурса.

Нагадаємо, у Харкові 13 листопада російський дрон влучив у багатоквартирний будинок. Обійшлося без жертв, двоє людей постраждали.

Раніше Новини.LIVE писали, що 12 листопада окупанти вдарили по Харкову новим типом дрона "Молнія". Внаслідок чергової атаки постраждали цивільні та пошкоджено житлові будинки в Салтівському та Слобідському районах міста.