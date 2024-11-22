Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE arrow
Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

22 ноября 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о российском ударе по Днепру экспериментальной ракетой "Орешник". Также обсудим заявление посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о начале Третьей мировой войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим об ордере МКС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов
  • юрист-международник Роман Еделев
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак
  • историк, юрист Сергей Берендеев
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко
  • заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко
  • эксперт по безопасности Иван Варченко
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

Напомним, посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война. Также он привел доводы такого вывода.

Также мы писали, что Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с войной в Газе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:40 Новая схема мошенничества в Telegram — как работает

08:32 Мера пресечения экс-главе Днепропетровской ОВА — решение ВАКС

08:30 Статус "в розыске" у военнообязанного — как его отменить

08:05 В Харькове мужчина обжаловал штраф от ТЦК — что решил суд

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Денежная помощь трем категориям военных — кто имеет право

07:30 Штрафы от ТЦК вырастут вдвое — при каких условиях

07:21 Мужчина не захотел служить и издевался над женой — что решил суд

07:01 Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет

06:55 Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

08:40 Новая схема мошенничества в Telegram — как работает

08:32 Мера пресечения экс-главе Днепропетровской ОВА — решение ВАКС

08:30 Статус "в розыске" у военнообязанного — как его отменить

08:05 В Харькове мужчина обжаловал штраф от ТЦК — что решил суд

08:00 Денежная помощь трем категориям военных — кто имеет право

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Штрафы от ТЦК вырастут вдвое — при каких условиях

07:21 Мужчина не захотел служить и издевался над женой — что решил суд

07:01 Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет

06:55 Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

06:40 Цены на чермет — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE