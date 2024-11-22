Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о российском ударе по Днепру экспериментальной ракетой "Орешник". Также обсудим заявление посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о начале Третьей мировой войны.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим об ордере МКС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Гости сегодняшнего эфира:

политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов

юрист-международник Роман Еделев

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак

историк, юрист Сергей Берендеев

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко

заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко

эксперт по безопасности Иван Варченко

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

Напомним, посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война. Также он привел доводы такого вывода.

Также мы писали, что Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с войной в Газе.