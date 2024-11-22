Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о российском ударе по Днепру экспериментальной ракетой "Орешник". Также обсудим заявление посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о начале Третьей мировой войны.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим об ордере МКС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Гости сегодняшнего эфира:
- политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов
- юрист-международник Роман Еделев
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак
- историк, юрист Сергей Берендеев
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко
- заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко
- эксперт по безопасности Иван Варченко
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
Напомним, посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война. Также он привел доводы такого вывода.
Также мы писали, что Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с войной в Газе.