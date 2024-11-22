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Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

22 листопада 2024 р. 08:00

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08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про російський удар по Дніпру експериментальною ракетою "Орешнік". Також обговоримо заяву посла України у Великій Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного про початок Третьої світової війни.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про ордер МКС на арешт прем‘єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов
  • юрист-міжнародник Роман Єделєв
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак
  • історик, правник Сергій Берендєєв
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко
  • заслужений юрист України Володимир Пилипенко
  • експерт з безпеки Іван Варченко
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку. 

Також ми писали, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Його звинуватили у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов’язаних із війною в Газі.

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07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

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