Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про російський удар по Дніпру експериментальною ракетою "Орешнік". Також обговоримо заяву посла України у Великій Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного про початок Третьої світової війни.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про ордер МКС на арешт прем‘єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов
- юрист-міжнародник Роман Єделєв
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак
- історик, правник Сергій Берендєєв
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко
- заслужений юрист України Володимир Пилипенко
- експерт з безпеки Іван Варченко
- експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук
Нагадаємо, посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку.
Також ми писали, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Його звинуватили у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов’язаних із війною в Газі.