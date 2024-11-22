Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про російський удар по Дніпру експериментальною ракетою "Орешнік". Також обговоримо заяву посла України у Великій Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного про початок Третьої світової війни.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про ордер МКС на арешт прем‘єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов

юрист-міжнародник Роман Єделєв

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак

історик, правник Сергій Берендєєв

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко

заслужений юрист України Володимир Пилипенко

експерт з безпеки Іван Варченко

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку.

Також ми писали, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Його звинуватили у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов’язаних із війною в Газі.