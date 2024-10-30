Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Среди государственных структур по уровню средней заработной платы в сентябре 2024 года является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). работники учреждения зарабатывают около 288,4 тысяч гривен.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- спикер УГА "Юг" Сергей Братчук;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская;
- директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- эксперт по безопасности Иван Варченко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- реакция Кадырова на первый удар Украины по Чечне;
- в СНБО сообщили, сколько людей еще планируют призвать в армию;
- какие зарплаты получают работники госорганов.
Напомним, в Железногорске в Курской области 29 октября раздавались мощные взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.
Ранее мы писали о том, что ночью 28 октября на двух спиртзаводах, где производили взрывчатые вещества, ракетное и авиационное топливо, в Воронежской области РФ произошли пожары. Россияне утверждают, что предприятия вспыхнули после атаки неизвестных дронов.