Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Среди государственных структур по уровню средней заработной платы в сентябре 2024 года является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). работники учреждения зарабатывают около 288,4 тысяч гривен.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

спикер УГА "Юг" Сергей Братчук;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

экономист, финансист Александр Савченко;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская;

директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

эксперт по безопасности Иван Варченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

реакция Кадырова на первый удар Украины по Чечне;

в СНБО сообщили, сколько людей еще планируют призвать в армию;

какие зарплаты получают работники госорганов.

Напомним, в Железногорске в Курской области 29 октября раздавались мощные взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Ранее мы писали о том, что ночью 28 октября на двух спиртзаводах, где производили взрывчатые вещества, ракетное и авиационное топливо, в Воронежской области РФ произошли пожары. Россияне утверждают, что предприятия вспыхнули после атаки неизвестных дронов.