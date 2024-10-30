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Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024 г. 8:00

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

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13:00Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Среди государственных структур по уровню средней заработной платы в сентябре 2024 года является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). работники учреждения зарабатывают около 288,4 тысяч гривен.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • спикер УГА "Юг" Сергей Братчук;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская;
  • директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • эксперт по безопасности Иван Варченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • реакция Кадырова на первый удар Украины по Чечне;
  • в СНБО сообщили, сколько людей еще планируют призвать в армию;
  • какие зарплаты получают работники госорганов.

Напомним, в Железногорске в Курской области 29 октября раздавались мощные взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Ранее мы писали о том, что ночью 28 октября на двух спиртзаводах, где производили взрывчатые вещества, ракетное и авиационное топливо, в Воронежской области РФ произошли пожары. Россияне утверждают, что предприятия вспыхнули после атаки неизвестных дронов.

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18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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