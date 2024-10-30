Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

Серед державних структур за рівнем середньої заробітної плати у вересня 2024 року є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).Працівники установи заробляють близько 288,4 тисяч гривень.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

речник УДА "Південь" Сергій Братчук;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

економіст, фінансист Олександр Савченко;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська;

директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

експерт з безпеки Іван Варченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

реакція Кадирова на перший удар України по Чечні;

в РНБО повідомили скільки людей ще планують призвати до війська;

які зарплати отримують працівники держорганів.

Нагадаємо, у Желєзногорську в Курській області 29 жовтня лунали потужні вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.

Раніше ми писали про те, що вночі 28 жовтня на двох спиртзаводах, де виготовляли вибухові речовини, ракетне та авіаційне паливо, у Воронезькій області РФ сталися пожежі. Росіяни стверджують, що підприємства спалахнули після атаки невідомих дронів.