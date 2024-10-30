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Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

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19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

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19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

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17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

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15:00У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

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13:02Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

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08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Серед державних структур за рівнем середньої заробітної плати у вересня 2024 року є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).Працівники установи заробляють близько 288,4 тисяч гривень.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • речник УДА "Південь" Сергій Братчук;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко; 
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська;
  • директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • експерт з безпеки Іван Варченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • реакція Кадирова на перший удар України по Чечні;
  • в РНБО повідомили скільки людей ще планують призвати до війська;
  • які зарплати отримують працівники держорганів.

Нагадаємо, у Желєзногорську в Курській області 29 жовтня лунали потужні вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.

Раніше ми писали про те, що вночі 28 жовтня на двох спиртзаводах, де виготовляли вибухові речовини, ракетне та авіаційне паливо, у Воронезькій області РФ сталися пожежі. Росіяни стверджують, що підприємства спалахнули після атаки невідомих дронів. 

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08:45 Окупанти стали швидше просуватися на фронті, але є нюанс

08:37 Ізраїль вдарив по місті на півночі Гази — є десятки загиблих

08:30 У десяти регіонах працювала ППО — Генштаб назвав збиті цілі

08:30 У кого вилучатимуть авто на потреби ЗСУ у листопаді 2024 року

08:26 Виплата у 21 тис. грн — що треба знати про зимову субсидію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:19 США засудили удар Ізраїлю по Сектору Газа

08:05 Росіяни вночі атакували Київ — фото наслідків

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні