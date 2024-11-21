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Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

21 ноября 2024 г. 13:08

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13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

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13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

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11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

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08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

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Россия 21 ноября впервые запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области по Днепру. А США передали новый пакет помощи Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области;
  • более 1 500 ракет РФ имеет в арсенале благодаря наращению производства и паузе в обстрелах;
  • новый пакет помощи Украине от США;
  • Военным нужно не бояться смерти, — Залужный;
  • большая часть украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Татьяна Козаченко — адвокат по уголовному праву (правозащитник, глава департамента по вопросам люстрации министерства юстиции 2014-2016 годы);
  • Виталий Бала — политтехнолог;
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа;
  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба".

Напомним, 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

В результате ракетной атаки на город пострадали два человека.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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