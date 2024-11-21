Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Россия 21 ноября впервые запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области по Днепру. А США передали новый пакет помощи Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области;

более 1 500 ракет РФ имеет в арсенале благодаря наращению производства и паузе в обстрелах;

новый пакет помощи Украине от США;

Военным нужно не бояться смерти, — Залужный;

большая часть украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Татьяна Козаченко — адвокат по уголовному праву (правозащитник, глава департамента по вопросам люстрации министерства юстиции 2014-2016 годы);

Виталий Бала — политтехнолог;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа;

Игорь Гарбарук — международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба".

Напомним, 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

В результате ракетной атаки на город пострадали два человека.