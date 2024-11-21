Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Росія 21 листопада вперше запустила нову міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області по Дніпру. А США передали новий пакет допомоги Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області;

понад 1 500 ракет РФ має в арсеналі завдяки нарощенню виробництва та паузі в обстрілах;

новий пакет допомоги Україні від США;

Військовим потрібно не боятися смерті, — Залужний;

більша частина українців вважають, що Україна має бути готова поступитися частиною території в обмін на мир.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Тетяна Козаченко — адвокатка з кримінального права (правозахисник, голова департаменту з питань люстрації міністерства юстиції 2014-2016 роки);

Віталій Бала — політтехнолог;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу"".

Нагадаємо, 21 листопада окупаційні війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.

Внаслідок ракетної атаки на місто постраждало двоє людей.