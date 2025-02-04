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У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

4 февраля 2025 г. 13:04

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

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10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2025
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23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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Эксклюзив

14:39Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

Text

13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

Text

10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

Text

08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2025
Text

23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

Text

17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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Эксклюзив

14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, медицинский юрист Зоряна Скалецкая, политолог-международник Андрей Бузаров, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, адвокат Владислав Михайленко и член депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко. В частности, они обсудят, что у Президента Владимира Зеленского заявили о встрече с Президентом США Дональдом Трампом.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Трамп официально назначил Келлога спецпредставителем по вопросам Украины.

Также они обсудят, что Шольц раскритиковал идею Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые.

Среди других тем:

  • Келлог должен приехать в Украину в середине февраля для встречи с Зеленским;
  • Трамп хочет давать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы;
  • Украина готова обменять металлы на помощь США. Это один из пунктов мирного плана президента Зеленского, — Reuters;
  • Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США;
  • Займет определенное время: Маркарова о подготовке встречи Зеленского и Трампа.

Напомним, США возобновили поставки оружия в Украину после короткого перерыва. Однако пока неизвестно, признает ли администрация Трампа официально этот временный "сбой" и возобновление поставок.

Также социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, заблокировала аккаунт агентства USAID, которое насчитывало почти миллион подписчиков.

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13:50 Сотрудника РТЦК поймали на взятке в Одессе

13:36 Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Изюму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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