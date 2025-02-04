У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, медицинский юрист Зоряна Скалецкая, политолог-международник Андрей Бузаров, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, адвокат Владислав Михайленко и член депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко. В частности, они обсудят, что у Президента Владимира Зеленского заявили о встрече с Президентом США Дональдом Трампом.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Трамп официально назначил Келлога спецпредставителем по вопросам Украины.

Также они обсудят, что Шольц раскритиковал идею Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые.

Среди других тем:

Келлог должен приехать в Украину в середине февраля для встречи с Зеленским;

Трамп хочет давать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы;

Украина готова обменять металлы на помощь США. Это один из пунктов мирного плана президента Зеленского, — Reuters;

Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США;

Займет определенное время: Маркарова о подготовке встречи Зеленского и Трампа.

Напомним, США возобновили поставки оружия в Украину после короткого перерыва. Однако пока неизвестно, признает ли администрация Трампа официально этот временный "сбой" и возобновление поставок.

Также социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, заблокировала аккаунт агентства USAID, которое насчитывало почти миллион подписчиков.